Szinte észre sem vettek bennünket az alkotók, annyira dolgoztak a táborban. Többük keze alatt hangulatos rézkarcképek körvonalazódtak, mások pedig inkább az ecsetre szavaztak, és akvarellek, olajképek formálódtak a vásznaikon. Nimsz Terézia az épület egyik sarkában, az ablak alatt ült, és éppen egy lepkés képen dolgozott. A tatabányai alkotó hat évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a képzőművészettel, a mezőcsokonyai táborban első alkalommal vett részt.

Fotók: Lang Róbert

– Eddig csak festettem, itt azonban kipróbáltam a rézkarcot is – mondta lapunknak. – Fogalmam sem volt, hogyan zajlik, mi a menete, mit kell csinálni, de most már megismertem ezt az izgalmas alkotási módot. A rézkarchoz más eszközök kellenek, ezért inkább maradok a festészetnél.

Hozzátette, egy érdi amatőr képzőművész közösségbe jár, ott hallott a mezőcsokonyai táborról. – Kiválóan érzem magam a faluban, nagyon tetszik a település és az épületek is. Ez egy feltöltő környezet – emelte ki a tatabányai alkotó.

A táborban tizenhatan vesznek részt Budapest és Kaposvár környéki, valamint tolnai alkotók. Néhányan „bejárósok”, a többség azonban a településen tartózkodik egy héten keresztül. Adelmann Gusztáv, a tábor vezetője lapunknak elmondta, először 2001-ben szervezték meg a tábort. A kezdetekben Igalban gyűltek össze, néhány éve viszont már Mezőcsokonyán zajlik a munka.

– Rátaláltunk erre a helyre, aminek igazán örülök. Az iskola kiváló helyszín, jó az ellátás, és nagyon kedvesek velünk a helyiek – mondta Adelmann Gusztáv. – Fontos ez a tábor, mert együtt, egymást segítve tudunk dolgozni. Itt majdnem mindenki amatőr, de ez nem jelenti azt, hogy a munkájuk ne lenne professzionális. Nem szabjuk meg, hogy mit kell csinálni, jobban szeretem, ha mindenki azt csinálja, amit szeretne. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a munka így sokkal sikeresebb, mintha muszájból alkotna az ember – mondta el a tábor vezetője.

Több alkotásuk a településen marad

Adelmann Gusztáv arról is beszélt, hogy ez alatt az egy hét alatt az alkotótábor minden résztvevője legalább két alkotást készít el, a gyorsabbak ennek a kétszeresét is. Az alkotásokból azonban ezúttal a tábor befejeztével nem tartanak kiállítást, ugyanakkor a házigazda település számára ajánlanak fel munkákat. – Már csak azért is, hogy megmaradjon a jó barátság, és szívesen fogadjanak bennünket máskor is – mondta a művész. A tábor teljesen nyitott, bárki megtekintheti az alkotókat egészen szombatig.