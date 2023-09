A tárlat a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt keretei között valósul meg a balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár szakembereinek a jóvoltából. A Privát Balaton című kiállításhoz egy-egy kulturális program is kapcsolódik.

Legutóbb a balatonboglári csavargőzösnél Saly Noémi gasztro- és irodalomtörténésszel folytatott beszélgetés és borkóstoló népszerűsítette a tárlatot, amelyen a régi fotók mellett egy-egy irodalmi részlet is olvasható. – A célunk elsősorban az volt, hogy összegyűjtsük és bemutassuk azokat a régi felvételeket, amelyeket biztosan mindenki féltve őriz családi fényképalbumokban, elzárt dobozokban, hisz a Balatonhoz minden magyar embernek köze van – mondta el Tóth Györgyi, a balatonfüredi könyvtár vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy az első tárlatot a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködve nyitották meg Balatonfüreden a szezon kezdetén. – Ezek a fotók olyan történeteket hoznak a felszínre, amelyek túlmutatva az útikönyvek színes hasábjain, valóban az emberek egyszerű nézőpontjából mutatják be a Balatont. 2022-ben kezdtünk el olyan történeteket és embereket keresni, akik szívesen megosztják velünk életük fontosabb, a régióhoz köthető eseményeit akár fotók, akár személyes elbeszélésük alapján. A gyűjtőmunkában támaszkodunk a könyvtár helyismereti részlegére, annak gazdag dokumentum- és tárgyi állományára és az elmúlt évtizedek kutatómunkáinak eredményeire. Ezeket az emlékeket és élményeket feldolgozzuk és bemutatjuk a közönségnek különböző installációk és kiállítások keretében. A régióban tizenegy helyszínen, elsősorban Balaton-parti vasút- és hajóállomásokon találkozhat velük a közönség, s a kiállításokhoz sokszínű programok kapcsolódnak.

A jelenlegi kiállítás a balatoni vitorlázást mutatja be a régmúlt képeitől indulva egészen a jelenkorban készült fotókig.

Az augusztus utolsó hétvégéjén Balatonbogláron, a gasztrokultúráról folytatott beszélgetésen Saly Noémi megosztotta személyes gyermekkori élményeit, mesélt a 60-as évek hangulatáról, amikor a tőzeggel fűtött nyári konyhában 8-9 embernek főzött egyszerre a háziasszony, és a zöldségek, főzelékfélék jelentették a balatoni ételeket szinte minden nyaralóban. Arról az időszakról is beszélt, amikor még elképzelni sem lehetett, hogy az étkezés ne csak szükségletet elégítsen ki, hanem egyfajta szabadidős tevékenységgé válhat.

– A Privát Balaton adatbázisa nem végleges, a honlapunkra bárki feltöltheti képét a hozzá kapcsolódó történettel, ezzel még személyesebbé téve a Balatont – tették hozzá a szervezők.