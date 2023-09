Szeptember 30-án – Benedek Elek születésnapján – ünnepeljük 2005 óta a magyar népmese napját, ebből az alkalomból szerveznek egész héten programokat. Szerdán népzenétől volt hangos a könyvtár gyermekrészlege. A Menyegző Értékőrző Egyesület várta műsorával az érdeklődőket, akik népi játékokkal és hangszerekkel is megismerkedhettek.

– A népzenét és a népmesét ötvözzük programunkban – mondta Lelovics Zsolt népzenész. - Egy történetre fűzzük fel a muzsikát, amelyben a többi között tekerőlantot, hegedűt, citerát, furulyát és kobozt is megszólaltatunk. A műsorba mindig bevonjuk a gyerekeket, akik így részesei lesznek a produkcióknak.

Egész hétre való mesés programmal készültek a siófoki könyvtár gyermekrészlegén a kis olvasók legnagyobb örömére. – Mindig én választok mesekönyvet – mondta lapunknak a 6 éves Tóth Zorka Veronika, aki azt is elárulta lapunknak, hogy gyakori látogatója a könyvtárnak, és nem volt kérdés számára, hogy a mesehétre is benézzen. A kislány elmesélte: a kalandos történeteket szereti leginkább, de a szülei a népmeséket is megismertették vele.

– A jó elnyeri jutalmát, a gonosz megbűnhődik, és mindig kapunk segítséget a végső megoldáshoz. A népmesék fontosak, mert olyan sokszínűek, hogy a gyerekek bele tudják magukat képzelni, nemcsak a történetbe, hanem a szereplők bőrébe is – mondta Tókáné Rózsa Andrea, a könyvtár gyermekkönyvtárosa.

Fotók és bábok

– Egy nap kevés lett volna arra, hogy a népmesék sokszínűségét és fontosságát megmutassuk, ezért aztán egész hétre való programot szerveztünk – mondta el lapunknak Tókáné Rózsa Andrea. Idén fotósarkot is berendeztek a siófoki könyvtárosok, akik a zenés meseműsor mellett bábelőadást és kézműves foglalkozást is szerveztek a siófoki könyvtár gyermekrészlegén, ahol péntekig a népmeséké a főszerep.

Írta: Szabó Gabi