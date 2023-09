Az ünnepi forgatag délután aztán a település rendezvényparkjában folytatódott, ahol főzőverseny vette kezdetét. A nevezett csapatoknak pityókás ételekkel kellett elvarázsolniuk a zsűrit. Természetesen idén is megrendezték az elmaradhatatlan diós sütemények versenyét, amelyhez a desszerteket már előre elkészíthették a versenyzők.

Az egész napos forgatag programjai között helyet kapott a hagyományos szőlőtaposás, a szüreti borkóstolás és a kézműves kirakodóvásár is, ahol többek között kelevízi kosarat és kézműves termékeket is vásárolhattak az érdeklődők. A szervezők gondoltak a fiatalabb generációra is, így gyermekprogramok is várták a betérőket. A diófesztiválon fellépett a Lengyeltóti Brass Band, az Ördöngös Táncegyüttes, a Marcali Bajtársi Dalárda, a napot végül Varga Feri és Balássy Betti koncertjével, valamint mulatsággal zárták.