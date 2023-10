Csontvázak, gombok és érmék is előkerültek Bárdudvarnok kaposszentbenedeki településrészén, ahol egykoron a Premontrei Prépostság állt.

A dombtetőre felkapaszkodva már távolról látszottak a több méter mély gödrök, melyek egyikében egy csontváz alakja rajzolódott ki. S ahogy még mélyebbre hatoltak a régészek, egyre több emlék került elő egy letűnt korból. A Rippl-Rónai múzeum régészei 2014-ben kezdték az egykor itt álló épületegyüttes és egykori falu feltárását, s azóta az idei már az ötödik ásatási évad, amelyet – akárcsak a többit – a Nemzeti Kulturális Alap pályázata támogatta. Az önrészt pedig a bárdudvarnoki önkormányzat finanszírozta.

– 2019-ben kezdtük el a prépostság egyéb épületeit feltárni, a templomtól délre kutakodtunk, ott, ahol az előzetes georadaros mérés mutatott épületeket – mondta Molnár István ásatást vezető régész. – Találtunk kettőt is, mindkettőről megállapítottuk, hogy még a prépostság idején, tehát a középkorban elpusztulhattak.

Fotó: Lang Róbert

Mivel csak egy-egy falszakaszra leltünk, ebben az évben az volt a célunk, hogy próbáljuk ezeket az épületeket kiszerkeszteni, legalább a befordulásukat megtalálni, hogy lássuk, mekkorák lehettek.

Molnár István elmondta azt is, hogy sikerrel jártak, hiszen a kutatás során több elképzelés is napvilágot látott arról, hogy állhattak az épületek. Mivel középkori épületekről van szó, s abban az időszakban az volt a törvény, hogy a templomok közelébe kellett temetkezni, sok sírt is találtak több rétegben.

Molnár István szerint akár több száz vagy ezer sír is lehet a területen. – Amikor lepusztult egy épület, sírokkal rombolták szét az alapozás maradványait is – tette hozzá a régész. – Sok sírt találtunk egymáson, amiket ki kell bontani ahhoz, hogy elérjük azt a mélységet, ahol az alapfalak megvannak.

A premontrei szerzetesek felszentelt papok voltak, tehát plébánosi funkciót is elláttak. Ezért egy klasszikus falusi temető van a föld alatt, ahol nem csak a szerzetesek és a kegyúri család tagjainak maradványai nyugszanak.

Fotó: Lang Róbert

Bárdudvarnok határában állt egykoron Somogy vármegye egyetlen premontrei prépostsága. Az 1252-ben Szent Benedek tiszteletére alapított monostor része volt egy háromhajós templom, amely vélhetően a török korban pusztult el.

A korábbi ásatások során került elő pápai bulla, kemencék maradványai és török kori hajtűk is.

A most feltárt leletek restaurálás után a vármegyei múzeumba kerülnek.

Fotó: Lang Róbert