A kötetbe a Táncsics Mihály Gimnázium sikeres volt diákjai között 4 Kossuth-, 8 Széchenyi-díjas, 12 akadémikus, 12 nemzetközi tudós és művész, 2 miniszterelnök, 7 miniszter és 32 országgyűlési képviselő életrajza is bekerült. Mások mellett Juan Gyenes is a Táncsics Mihály Gimnázium falai között töltötte középiskolai éveit, de Fekete István alma matere is volt, ahogyan Hegyi Árpád, Bereczk Sándor és Bors István László, valamint Bene Ferenc is itt érettségiztek. – Az Iskolapadból a magasba című kötetbe gyűjtött életpályák mutatják meg a fiataloknak, hogy a magasba vezető út nem az egyéni jólét hajszolásában rejlik, hanem tanulással, munkával, lemondással, kitartással lehet és érdemes elérni – fogalmazott Kéki Zoltán.

A könyvből az iskola diákjai szeptemberben már mindannyian kaptak egy-egy példányt és a jövőre itt kezdő elsősöket is megajándékozzák vele. A kötet 1450 példányban készült el, melyre ötmillió forintot költöttek.