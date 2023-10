A település könyvtárában postatörténeti kiállítás nyílt nemrégiben. A tárlatot postahivatal alapításának 150 éves jubileuma kapcsán hívták életre.

– A képeslapokat bárki elolvashatta, így azok, akik nem akarták mással is megosztani titkos, akár szerelmes gondolataikat, a bélyeg helyére is írtak. Ezt pedig csak a címzett tudta, így például Rózsika, aki udvarlójától kapta ezt a lapot – mutatta az érdekességet Tarjányi Andrásné. A Ságváron élő asszony anyósa 10 évig dolgozott a posta helyi kézbesítőjeként.

– Az 1950-es évek elején a járatos buszokkal hozták a faluba a küldeményeket. Akkor még nem voltak aszfaltos utak, így sokszor sáros utcákon kellett a csomagokat, leveleket elvinni a postahivatalhoz. Anyósom ilyenkor talicskával tolta fel a postai küldeményeket – mesélte Tarjányi Andrásné.

Megőrizték a postai egyenruhákat

A Magyar Királyi Posta 1873-ban alapította Ságváron a hivatalát. Abban az évben 123 ilyen posta létesült a monarchia területén. A vándortárlat a postai szolgáltatások kezdeti időszakát, majd fejlődését mutatja be, ezt egészítettük ki az elmúlt évtizedek helyi postai emlékeivel. A helyi anyagok gyűjtését Tarjányi Andrásné mellett Fónainé Bándi Erzsébet és az egykori postai dolgozók is segítették. Postai egyenruhákat, leveleket, telefonkészülékeket és telefonkártyákat is megőriztek, melyek láthatók is a különleges tárlaton.