A társulatot Táncképek a kárpátaljai Nagydobronyból című koreográfiájával válogatta be a nívós szakmai zsűri a programba.

– Ezt az összeállítást Fodor Jankával készítettük és a novemberi minősítőn már nívódíjat érdemeltünk ki érte, mondta megkeresésünkre Csuti Péter, az együttes egyik művészeti vezetője.

Egerben remekeltek a siófoki néptáncosok

A Balaton Táncegyüttes utoljára 1996-ban lépett fel a felnőtt néptáncantológián, akkor Szabó Zsolt Somogyi mulatság című koreográfiáját mutatták be. – Azóta nagyon sokat változott a néptáncmozgalom. Az amatőr is nagyon profi lett és hozzánk hasonló vidéki, kisebb lehetőségekkel gazdálkodó együttesnek igencsak nehéz újként bekerülni a programba. Ezért is nagy elismerés és siker, hogy szerepelhetünk az Operettszínházban megrendezett gálán, tette hozzá Csuti Péter.