A kiállítás megnyitójára a nyugdíjas klubtagokon kívül a hetedik és nyolcadik osztályos diákok is eljöttek.

Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke kitért rá, hogy Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek.

Györke József

Sorskutató

Isó Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Vármegyei igazgatója mutatta be a kiállítás anyagát, majd beszélt személyes kutatásairól is, amikor dédnagyapjának sorsát igyekezett megismerni a Vöröskereszten és más szervezeteken keresztül, mígnem eljutott a Gulagig. – Csak a leírásokból és levéltárakból tudtam meg, mit is jelentett a Gulag, ahol embertelen körülmények között dolgoztatták, éheztették, tették nyomorékká a rabokat, mondta.

Fotó: Györke József