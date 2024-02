A zenét természetes közegében, keletkezése pillanatában tapasztalhatták meg azok a gyerekek, akik ellátogattak a Hangszert a kézbe országjáró program 77-ik állomására, Siófokra. A muzsika tulajdonképpen kicsalogatta a diákokat az iskolapad mögül és maguk is dallamot kreálhattak. – Nagyon szeretem a zenét és ez a program is szuper volt. Énekórán is szoktunk ritmusokat tapsolni a könyvből, ez a feladat is hasonló volt, mondta Bics Tímea.

Fotó: Németh András

Sokan megcsodálták a kiállított hangszereket és persze olyanok is voltak, akik kipróbálták azokat. Nyári Rikárdó a dobok mögé ült be. – Korábban az iskolában zongoráztam, de már nem játszom, inkább most a sportra fókuszálok, mondta a siófoki Baross Gábor Technikum diákja.

Többen is érdeklődve vették kezükbe a dobverőket, Dominik szemmel láthatóan nem először tett így. – Nemrég kezdtem el gyakorolni, otthon nekem is van egy kisebb elektromos dobom. Nekem nagyon tetszik a hangszer, de ezenkívül többön is játszom. Főként tubán, a tabi fúvószenekarban zenélek, de tanulok ukulelézni és még tervezem a gitárt is. Szóval én elég zenecentrikus vagyok, mert nagyszerű dolog hallgatni, na de készíteni és azt megtapasztalni, az egy következő szint, mondta Cvalinga Dominik.

Ezt az élményt szerették volna átadni a gyerekeknek a szervezők, hiszen zenélni igazi élmény. – Egy picit megfeledkeztünk ebben az új technológia központú világban arról, hogy ott vannak a hangszerek. A szülők felelőssége az, hogy milyen eszközt adnak a gyerek kezébe. És nem mindegy, hogy egy okostelefont, vagy egy hangszert. Ha utóbbit adjuk neki érdemes megfigyelni néhány perc használat után a gyermek szemét. Látni benne azt a csillogást, ami a zene csodája, fogalmazott a Andrásik Rémo, a Hangszeresek Országos Szövetsége főtitkára.