Hét érmével bővült A középkori és kora újkori aranypénzek a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében című kiadványa, melyet Varga Máté régész állított össze. A bővített gyűjteményt nemrégiben mutatták be a sajtónak. Varga Máté ennek kapcsán somogyi aranykincsekről és az egyre bővülő régészeti kiadványról is beszél a sonline.hu legújabb podcastműsorában.

Elmondta: egy 1400 évvel ezelőtt vert aranypénzzel is gyarapodott a múzeum frissített kiadványa. Az érme Zamárdiból, az avar kori temetőből került elő. A Kárpát-medence legnagyobb avar kori temetője található a Balaton-parti városban, ahol már találtak hasonló aranypénzt.

– Eddig már több mint 2800 sírt tártak fel ott, a többségüket azonban korabeli sírrablók kifosztották – mesélte Varga Máté. – Az egyik sírt viszont nem elég alaposan kutatták át a rablók, és az aranypénzt nem vették észre. A nemrég előkerült arany átmérője 20-21 milliméter, a súlya 3 és fél gramm. Az érmét 616 és 625 között Heraclius és a fia, Heraclius Konstantin verette.



A másik aranypénz Balatonszemesen, a pálos kolostor ásatásán került elő

Ez egy velencei aranydukát, ami 1343 és 1354 között készült, ebből több is található a múzeumban. A többi öt aranypénzre egy helyen, a berzencei várfeltáráson bukkantak rá a régészek. A szakemberek összesen négy sírt találtak. Az egyikből – valószínűleg bőrbe csomagolva – előkerült öt aranypénz és több mint harminc, sajnos erősen korrodálódott ezüstpénz.

– Mind az öt berzencei aranypénzt magyar királyok verették – emelte ki Varga Máté. – Az egyiket Albert király, a másikat II. Ulászló, a többit pedig Hunyadi Mátyás. Ezek közül az Albert király-féle aranypénz különösen értékes, mert ilyennel nem rendelkezett a múzeum, illetve ő csak két évig uralkodott, ezért az ő idejében nem készült annyi aranypénz. Emiatt az eszmei értéke is jelentős – tette hozzá a Rippl-Rónai Múzeum régésze.

A régészeti kiadványról elmondta: először 2015-ben jelent meg. Az elmúlt években azonban az összes példány elfogyott, ezért most újranyomtatták, aktualizálták és így mutatták be a sajtónak.