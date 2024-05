Az idei esztendőben is megtartotta az anyák napi növendékhangversenyét a marcali gimnázium aulájában a Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. A koncertre nemcsak az érintett édesanyákat, hanem a szülőket, nagyszülőket és a családtagokat is meghívták. Az általános iskolás korosztályokat képviselő diákok különféle hangszeres zeneszámokkal mutatkoztak be a hallgatóság előtt.

A műsorban 25 egyéni és csoportos produkció hangzott el az ismert zeneszámokból (Hausmann, Lightly Row, Mozart, Weiner, Dancla, Joplin, Telemann, Linike, Pachelbel) válogatva zongorán, hegedűn, csellón, furulyán, fuvolán, trombitán, és ütős hangszeren. Az előadott darabokat – köztük az Anyám, édesanyám című alkotást – a hallgatóság mindig lelkes tapssal fogadta. A felkészítő tanárok: Kósiné Koczkás Magdolna, Krishtop Pavel, Sasfalvi Gábor, Sárkány Zsolt, és Török Ferenc voltak. Hegedűn Kósiné Koczkás Magdolna, zongorán Krishtop Pavel működött közre a családias hangulatú rendezvényen.