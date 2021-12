A mennyei megyeiben ismét elfoglalhatták helyüket a szurkolók, akik sör, szotyi és tökmag mellett buzdíthatták a település aranylábúit. Vagy éppen instrukciókat adhattak a sípmestereknek, miként kell levezetni egy mérkőzést.

Nagy pillanatoknak is szemtanúi lehettünk, hiszen a kaposvári uszodában megelevenedtek a híres sorozat, A nagy pénzrablás képkockái. Igaz, gépfegyver helyett vízipisztollyal tartották sakkban a „túszokat”.

Újabb történelmi fordulóponthoz érkezett Kaposvár, s ezzel együtt a megye sportélete, hiszen Halmai Petra kijutott a tokiói olimpiára, s tisztességgel helyt állt az ötkarikás játékokon.

János Norbert, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa, egy bajnoki mérkőzés előtt, a kezdőkörben kérte meg kedvese kezét, a hölgy igent mondott, így jó hangulatban kezdődhetett el a találkozó, melyen végül megosztozkodtak a pontokon a mérkőző felek.

Vannak olyan események, ahol nem csak a teljesítménnyel hívják fel magukra a figyelmet a résztvevők. Elég csak a hagyományos farsangi futásra gondolni, ahol merész jelmezben teljesíti több induló is a távot.

Sorolhatnánk még az emlékezetes sikereket, mert szerencsére az idén is jutott belőle bőven. De száz szónál is sokkal többet jelent egy-egy remekül elkapott kép. S mivel fotósaink szinte minden nagy pillanatot megörökítettek, így egy csokor képpel kívánunk olvasóinknak békés, boldog, egészségben és (sport)sikerekben is gazdag új esztendőt!

Végre újra nézők előtt rendezhettek mérkőzéseket a megyei labdarúgó-bajnokságokban

Mókus itthon és az Európa-bajnokságon is a mezőny felett szárnyalt

Húzd meg jobban, menjen a munka, vagy inkább a kajak

Ha harc, hát legyen harc, a kosármeccsen mindenki azt akarja, nevezetesen a labdát

Fotók: Lang Róbert, Muzslay Péter