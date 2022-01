A kupaelődöntő első felvonását magabiztosan húzta be a Fino-Kaposvár alakulata a Vegyész RC Kazincbarcika otthonában.

Miután az első odavágón szó szerint odacsaptunk a házigazda barcikaiaknak – sima 3–0-ra nyertük a meccset –, így a kaposvári visszavágón egy, rosszabb esetben két nyert szett is elég már a döntőbe jutáshoz. Az esélyekről elég legyen annyi: az Extraliga tavaly őszi rajtján is három játszma elég volt a kaposvári sikerhez. A Fino-Kaposvár idén előbb a Magyar Kupát, majd a bajnoki címet is megcélozza, miközben a tragikus balesetben fiatalon elhunyt Iván Gergőért játszanak.

A másik ágon a Magyar Kupa tavalyi aranyérmese és a bajnoki cím védője, a Bp. Pénzügyőr SE kiélezett csatában nyert úgy három játszmában Kecskeméten, hogy mindegyik szett sorsa csak ráadás után dőlt el (24, 24, 24). A visszavágót február 11-én, pénteken 20 órakor játsszák majd a hírős városban.

A nőknél már eldőlt, hogy a Balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia lesz az egyik finalista, miután előbb hazai pályán 3–0 (22, 28, 12) arányban verték az előző szezon bajnokát és kupagyőztesét, a Fatum-Nyíregyházát, s a nyírségi visszavágót is behúzták 3–2 arányban (28, –22, –19, 11, 12). A másik elődöntőben a Vasas-Óbuda megfosztotta hazai veretlenségétől a Swietelsky-Békéscsabát, miután a fővárosban 3–0 (22, 21, 18) arányban legyőzték. A visszavágót február 2-án, szerdán 18 órakor Csabán rendezik. Visszatérve a férfiakra, a Fino–Vegyész párharc tovább folytatódik: a két alakulat január 23-án, vasárnap 17 órakor ismét egymásnak feszül majd Kazincbarcikán, ezúttal az Extraliga keretében.

Az MVM Magyar Kupa döntőjét a tervek szerint március 11-én és 13-án rendezik majd.





Fotó: Muzslay Péter