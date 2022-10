A győri ETO Akadémiának lőtt két góljának köszönhetően átvette a vezetést a Kaposvári Rákóczi FC házi góllövőlistáján Mayer Milán. A 26 éves támadó mégsem lehetett felhőtlenül boldog, hiszen bár duplázott, de csapata pont nélkül maradt a harmadosztály előző fordulójában.

– A két gólnak örültem, de a mutatott teljesítménynek és vereségnek nem – nyilatkozta Mayer Milán. – Szerettünk volna nyerni, de abból, amit elterveztünk csupán részeredményeket tudunk felmutatni, mivel az első negyed óra, illetve az utolsó húsz perc zajlott csak az előzetesen megbeszéltek szerint. Nem voltunk kellően erősek a párharcokban és hagytuk az ellenfelet játszani a saját játékát: sokat passzoltak, földön tartották a labdát és keveset íveltek. Úgy futballoztak, ahogy azt kell egy fiatal, második csapatnak, sajnos mi ebben partnerek voltunk. Így az, hogy vezetem a házi góllövőlistát bár jó érzés, de nem ez a fontos. Szeretnék minél jobban teljesíteni és több gólt szerezni, mint az előző idényben.

A szurkolóknak is feltűnhetett, hogy igen visszafogottan ünnepelte a győriek ellen szerezett góljait Mayer Milán, aki Kaposvári utánpótláséveit követően igen fiatalon igazolt Győrbe, ahol a ranglétrát végigjárva az élvonalban is bemutatkozhatott.

– A meccs előtt már eldöntöttem, hogy nem csapok nagy ünneplést, ha gólt szerzek, hiszen félig Győrben nevelkedtem és rengeteg szép emlékem van arról az időszakról – tette hozzá Mayer Milán. – Az első gólnál volt ez inkább érdekes, hiszen azzal igen korán megszereztük a vezetést. A másodiknál már futottunk az eredmény után és kezdtünk kifogyni az időből is, így mindenképp elmaradt volna az ünneplés.

A Rákóczi támadója tizenkét bajnoki meccs alatt nyolcszor volt eredményes, illetve a kupában egy alkalommal, így lassan megközelíti az előző évadban elért tizenegy gólját.

– Bízom benne, hogy tizenegynél több gólt szerzek majd – folytatta. – Az előző szezon nagy részében a középpályán, mélységi szervezőként játszottam, most viszont újra elöl kapok lehetőséget, amit élvezek és szerencsére a gólokkal sem maradok adós.

A támadó vasárnap 11 órakor folytathatja a gólszerzést, amikor is a ZTE FC második csapatának otthonában lép pályára a Kaposvári Rákóczi FC az NB III. Nyugati csoportjának 13. játéknapján.

– Kellemetlen csapattal találkozunk, amely agresszíven letámad – mondta a soron következő ellenfélről a Rákóczi támadója. – Erre felkészültünk, s szeretnénk megszerezni a három pontot.

Az idény elején visszatért Kaposvárra Mayer Máté is, Milán öccse. A 19 éves csatárt egy komolyabb bokasérülés hátráltatta eddig, de az előző mérkőzésen már újra lehetőséget kapott a bizonyításra.

– Szerencsére már felépült a sérüléséből és jó állapotban tudott visszatérni – mondta testvéréről Mayer Milán. – Azt várom tőle, hogy lendületesen, agresszíven futballozzon a folytatásban is. A tehetsége adott egy szép pályafutáshoz, de ezért sokat kell tennie. Eddig is próbáltam segíteni neki ebben, de így, hogy most egy öltözőben vagyunk a mindennapokban is tudok neki olyan tanácsokat adni, amivel előrébb tud jutni. Bár annak nem örülnék, ha kitúrna a kezdőből – jegyezte meg viccesen Mayer Milán.