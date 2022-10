A legjobb tizenhat közé kerülés a tét a MOL Magyar Kupa negyedik körében. A sorozatban már csak két somogyi együttes érdekelt, köztük a Nagyatádi FC, amely negyedosztályú klubként eddig három csapatot kiejtve jutott el idáig. A dél-somogyiak kiemelkednek a jelenlegi mezőnyből, melyben velük együtt már csak három megyei együttes érdekelt, így Horváth Péteréknek nagy esélyük van arra, hogy ők legyenek az amatőr kupa döntő egyik résztvevői. Ehhez szerdán 13.30 órakor az NB III. Közép csoportjában szereplő Monort kell legyőzniük, hazai pályán. Az eddigi feladatok közül kétségékívül ez a legnehezebb, de egyáltalán nem lehetetlen, hiszen a monoriak bukdácsolnak a harmadosztályban.

– A két osztály között hatalmas különbség van, így nem indulhatunk ki a bajnoki szereplésekből – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – A Monor átesett egy edzőváltáson, ami stabilabbá tette a csapatot és meg is szerezte az első győzelmét. Tudjuk, hogy van elvárás velünk szemben, sokan várják a továbbjutásunkat, de ehhez el kell tüntetnünk az osztálykülönbséget. Vannak hátráltató tényezők, de elég bő a keretünk ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a mérkőzésre. A mutatóink eddig jók, ezekre lehet építkezni, azonban ilyen szintű támadójátékkal még nem álltunk szemben és ilyen intenzitású ellenféllel sem találkoztunk még ebben a szezonban.

A Nagyatádi FC kiemelkedik a megyei bajnokságból, hiszen eddig még nem szenvedett vereséget, s csupán egy döntetlen rondít bele a makulátlan mérlegébe. A gólokkal sem állnak hadilában Papp Zoltán tanítványai, hiszen hét mérkőzés alatt 29 alkalommal voltak eredményesek, míg az ő kapujukat csak egy alkalommal tudták bevenni. A MOL Magyar Kupában is hasonló utat járt eddig a Nagyatád, hiszen mindhárom ellenfelét kapott gól nélkül ejtette ki. Az egy osztállyal feljebb szereplő Monor ellentétes utat járt be, bár a kupában három győzelmet aratott, de a bajnokságot tíz vereséggel nyitotta, viszont az edzőváltás után ők is rátaláltak a sikeres útra, így megnyerték a legutóbbi találkozójukat.

Az előző körben bekapcsolódó BFC Siófokra ezúttal is egy harmadik ligás ellenfél vár, hiszen Domján Attila tanítványai szerdán 13.30 órakor az ESMTK otthonában lépnek pályára.

– Felkészültünk az ellenfélre, elemeztük őket, több felvételt is megnéztünk, melyek alapján látszik, hogy NB III.-as szintén egy masszív együttes az ESMTK, amely képes megszorongatni egy magasabb osztályú ellenfelet – fogalmazott Domján Attila, a BFC Siófok vezetőedzője. – Az Iváncsával több mérkőzést is játszottam ellenük, bár a keretük változott azóta, az edzőjük viszont nem. Mindenképp szeretnénk továbbjutni, s olyan játékosoknak lehetőséget adni, akik a bajnokságban kevesebb szerephez jutottak, így nyolc helyen is változni fog a kezdőnk a vasárnapihoz képest.

Fotók: Németh András

A hazaiak a megye egyes Tiszaföldvár és REAC után a harmadik körben kifogtak egy nagy halat is, hiszen egy-nullára legyőzték, s ezzel kiejtették a másodosztályú Soroksárt. A balatoniaknak így figyelniük kell, ha nem akarnak a soroksáriak sorsára jutni.

A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékidő végén döntetlen állna az eredményjelzőn, kétszer tizenöt perces hosszabbítás következne. Ha ez sem vezetne eredményre, akkor büntetőpárbajban dől el, hogy melyik csapat jut majd a legjobb tizenhat közé.