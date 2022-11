Történetük első élvonalbeli meccsét Szegeden játszották tavaly szeptemberben a bogláriak, akkor tizennyolccal kikaptak (40–22), jó lenne ezúttal szorosabb találkozót játszani, amit nehezít, hogy a kéthetes bajnoki szünetben sem csökkentek Sótonyi László edző gondjai, munkáját továbbra is sérülések, betegségek nehezítik. Irányítója Kovács hat hónapja kiesett, Temesvári pedig november huszonegyedike óta nem volt pályán. Akik rendelkezésére állnak, azok közül többeknek visszaesett a formája a szezon elején látotthoz képest, így már ötmeccses nyeretlenségi szériában vannak! A Balatonfüredi KSE elleni hazai iksz megsüvegelendő (23–23), ám Dabason (21–20) és otthon a HE-DO B.Braun Gyöngyöstől (27–28) is kikaptak egyetlen góllal. Kicsit jobb támadójátékkal két–három ponttal többjük lehetne, Dabason tíz–tíz gólig jutottak félidőnként, ami negatív rekord volt tőlük, amit a Gyöngyös elleni első félidőben sikerült alulmúlni az akkor elért nyolccal.

Szegeden az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára, még akkor is, ha nem ez a legjobb szezonja a kékeknek, akik utóbbi miatt tíz év után a nyáron megválnak spanyol trénerüktől, Juan Carlos Pastortól. Utóbbi tanítványai – talán ennek a hírnek is köszönhetően – kezdenek kiegyenesedni, négymeccses sikerszériában vannak, legutóbb szerdán, hazai pályán Bajnokok Ligája találkozón – Bánhidi és Tönnesen hat–hat góljával – kiütötték (36–27) a szlovén Celjét. A hajrájában Molnár Robin is beszállt, akinek ez volt első BL-meccse, s aki a bajnokikon már lehetőséget kapó Tisza Leventével egyetemben a NEKA játékosa, míg a másik oldalon a Szilágyi Benjamin, az egy hónapja sérült Fekete Dániel és Bajus Brunó azok, akik a Tisza partjáról a Balatonéra költözött. – Örülök a visszatérésemnek, majdnem másfél évet kihagytam, kezdek egyre jobban belerázódni – nyilatkozta a klub honlapján Bajus Brunó, aki tavaly nyáron egy felkészülési találkozón sérült meg a legutóbbi szezont ki is hagyta ebben pedig már két bajnokin is játszott, egyre jobb formában. – Különleges lesz ez találkozó számomra, első alkalommal játszom a volt csapatom ellen, ahogy az új arénában is. A tisztes helytállás a célunk, azért megyünk, hogy gyakoroljuk a saját játékunkat. Hasonló szisztémában játszanak a szegediek, mint mi, spanyol rendszerben, vagyis a védekezésen lesz a hangsúly és a gyors támadásokon.