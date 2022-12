Az utóbbi három mérkőzésükön vereséget szenvedtek a kaposváriak, előbb drámai csatában Körmenden maradtak a pontok, majd a bajnokesélyes Arconic-Alba Fehérvár együttesétől kaptak ki a Körcsarnokban, legutóbb pedig a Budapest Honvéd ellen maradtunk alul mindössze egyetlen ponttal.

De most újabb megméretés vár a Kometa Kaposvári KK-ra, hiszen szombaton 18 órától már a Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméttel mérkőzik meg. Nagyon fontos lesz ez az összecsapás, pláne úgy, hogy Tomislav Gabricra nem számíthat a szakmai stáb, hiszen a horvát játékost kiállították a fővárosban.

Fotós: Lang Róbert



– Mindenki ismeri a helyzetünket, zsinórban három vereségen vagyunk túl – mondta Krnjajski Borisz. – Ráadásul nehezíti a dolgunkat, hogy a négyes posztos légiósunk nem léphet pályára. Emiatt módosításokat kellett eszközölnünk a játékunkban, de ez a helyzet, ezt kell megoldanunk, mennünk kell tovább. Úgy érzem, nagy próba lesz a Kecskemét elleni találkozó nekünk, mert a meccsen sok minden kiderül majd a csapatról.

Az akarattal, az elszántsággal eddig sem volt gond, ám a hajrában mindig hiányzott valami, ami győzelemhez kellett volna.

– Az biztos, hogy minden mérkőzésen mindent beleadunk – hangsúlyozta a csapatkapitány. – Ám sokkal jobban oda kell figyelni, főleg a végjátékban, a taktikai elemekre, utasításokra. Több olyan játékosunk is van, akik még nem szokták ezeket a szituációkat, ehhez még idő kell, meg kell szerezniük a kellő tapasztalatot.

Krnjajski Borisz üzent a szurkolóknak is. – Történjék bármi, mi sohasem fogjuk feladni, legyen bárki is az ellenfelünk, mindig nyerni akarunk. Azt szeretném kérn a szurkolóktól, tarcsanak ki mellettünk, mert együtt elérhetjük a céljainkat.