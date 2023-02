A tizennyolcéves Halmai Dániel nemcsak az U20-as, hanem az élvonalbeli felnőttmérkőzéseken is bizonyított már a Kometa Kaposvári KK-ban. Már többször is kezdőként kapott szerepet Ivan Rudez vezetőedzőtől, például az MVM-OSE Lions és a Zalakerámia ZTE KK ellen is. A fiatal élt a lehetőséggel, hiszen az Oroszlány ellen három triplát dobott, ráadásul száz százalékos hatékonysággal és kiválóan védekezett. Most két és fél, plusz egy évre szóló szerződést írt alá a klubbal a kosárlabdázó, aki az előző szezon elején érkezett a somogyi megyeszékhelyre.

– Örülök, hogy más, komoly kérők ellenére, a Kometa Kaposvári KK ajánlatát fogadta el Halmai Dániel – nyilatkozta Puska Zoltán, a klub ügyvezetője. – Dani itt látja a legbiztosabbnak a fejlődését, a jövőjét. Szeretném, ha az utánpótlásból egyre többen eljutnának erre a szintre és minél több fiatalnak lehetőséget tudnánk biztosítani arra, hogy profi kosárlabdázóvá váljanak.



Puska Zoltán és Halmai Dániel

Fotós: MW



– Az edző és a szakmai stáb is bízik a fiatalokban, számítanak ránk, s megkapjuk a kellő lehetőséget, ahhoz, hogy töretlen legyen a fejlődésünk – fogalmazott Halmai Dániel, aki élete első profi szerződését írta alá, majd üzent is a kaposvári utánpótlásban pallérozódó ifjú tehetségeknek. – Sokat és keményen kell edzeni, s sohasem sem szabad feladni.