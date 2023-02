A Szeged a hét közben edzőt váltott, Simándi Árpád helyére az a Nikola Lazics ült le a kispadra, aki az előző szezonban még a Kometa Kaposvári KK vezetőedzője volt. A játékoskeretben is volt változás: Kassim Nicholson szerződését véglegesítették, így a huszonhárom esztendős amerikai kosárlabdázó a 2022/2023-as a szezon végéig marad, ám egy távozót is bejelentettek, Milics Sztarovlah szolgálataira a továbbiakban már nem tartanak igényt. A somogyiaknál Krnjajski Boriszon kívül mindenki tudta vállalni a játékost.

Roberson hat pontjával és Nicholson triplájával vett villámrajtot a hazai csapat, Ivan Rudeznek időt is kellett kérnie, miután túl oldalon csak Michael Hughes két büntetője árválkodott. A rövid szünet jót tett az együttesnek: Halmai Dániel, Sebastian Aris és Isiah Brown is betalált kintről, így máris a kaposváriaknál volt az előny. Melyet a negyed végéig sikerült megtartaniuk.

Nagy harc zajlott mindkét palánk alatt, elvétve akadt csak egy-egy tiszta dobóhelyzet, minden lehetőségért meg kellett harcolni, de a minimális fórjukat meg tudták tartani a Kometa kosarasai. Egészen Washington trojkájáig, mely után az amerikai játékos egy szép ziccert is dobott. Brown és Washington, valamint Hughes és Roberson csatája igazi különlegesség volt. Fej fej mellett haladt a két gárda, a különbség nem nőtt három egység fölé, legalábbis a félidő utolsó dobásáig, amikor is Balogh vágott be egy dudaszós hármast.

A térfélcsere után, elég volt két kimaradt kinti lehetőség, pillanatok alatt tíz lett közte. Úgy tűnt, elveszítették a játék ritmusát a vendégek, ha kicsit faragtak is a hátrányunkon, jött egy-két hiba, ami megakasztotta a felzárkózási kísérletet. Az etap hajrája is a házigazdáké volt, így nagyon nehéz helyzetből, 65–50-ről várhatták a somogyiak a zárófelvonást. Mely zsinórban kilenc kaposvári ponttal indult, azaz újra látótávolságba került ellenfelünk. Több nagy helyzet is kimaradt mindkét oldalon, a kosárcsendet Parsons törte meg, egy 11–0-ás rohanással, már csak négy volt a hátrány. Hughes közelijével jött az egyenlítés, az utolsó két perc egy Parsons ellen ítélt technikai hibával indult, a büntető kimaradt, de a támadásból Robinson kiharcolt egy 2+1-es akciót, ahogy Parsons, így 74–74-ről indult az utolsó perc. Gyors gólváltás után, 77–77-nél kért időt az SZTE vezetőedzője, a házigazda hibázott, még maradt, 0.5 másodperc egy kísérletre, de Hughes kifacsart helyzetből nem talált gyűrűt, hosszabbítás következett.

Az öt percig tartó játékrész Hughes két kosarával indult, s Aris is bevágott két büntetőt, ám a Szedeák gyorsan feljött egységnyire. Harminc másodperc volt vissza, amikor döntetlennél támadhatott a Szedeák, Washington hibázott, s kevesebb mint négy másodperce maradt a kaposváriaknak. Brown kintről ráemelte, de célt tévesztett, jött azonban Parsons, aki visszapöcizte a labdát, s ezzel a Kometa Kaposvári KK megnyerte a meccset.

Maroknyi, ám annál lelkesebb szurkoló kísérte el a csapatot Szegedre, a tábor végig buzdította az együttest, még mínusz tizenötnél is. Az ő lelkesedésük sokat segített abban, hogy Hendlein Rolandék megnyerjék a meccset.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK 83–85 (24–25, 23–16, 18–9, 12–27, 6–8) – hosszabbítás után

Szeged, Városi Sportcsarnok. V.: Praksch Péter Árpád, Nagy Viktor, Kovács Nimród János.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington (23/9), Polányi (-), Nicholson (13/3), Bognár (7) Roberson (21). Csere: Balogh (7/3), Person (12), Filipovic S. (-), Kerpel-Froniusz B. (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Kiss Zsolt.

Kometa Kaposvári KK: Brown (11/3), Aris (22/15), Halmai D. (5/3), Gabric (10), Hughes (18). Csere: Puska B. (-), Parsons (19), Hendlein (-), Paár (-), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edző: Filipovics Gordan.

Az ünneplés sem maradt el a Szegedre látogató szurkolókkal.