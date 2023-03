Nem volt esély, ráadásul ugyanaz történt, mint első meccsen Siófokon, ahol a Bakkerud, Iversen duó tizenhárom góllal zárt, hisz most is övék volt az első tizenhárom dán találatból hét! Ott folytatták tehát, ahol az első meccsen abbahagyták, de nem csak ők, hanem Ryde is, aki tizenhét kísérletből kilencet megfogva 53 %-os teljesítményt nyújtott az első félidőben! A másik oldalon Rajcic öt védésig jutott huszonkét lövésből. Tizenkét percig voltak meccsben a vendégek (5-6), majd jöttek a hibák, amik közt volt eladott labda, technikai hiba, kapufa, kihagyott büntető, így a szünetre már kilencgólos hátrányt szedtek össze mindössze nyolc találatot jegyezve, melyből Such hármat vállalt. A második félidőt csak eggyel bukták Milosavljevic remeklésének köszönhetően, aki ötször akcióból és kétszer büntetőből is bevette a Rydét váltó Austmo Pedersen hálóját. A dánoknál nem akadt ilyen eredményes játékos, Scaglione volt a legjobb támadásban, néggyel. - Egy olyan sorozat zárult le, amire összességében büszkék lehetünk - mondta Uros Bregar, a klub honlapján, aki szerint a kiesés szakaszba jutással túl is teljesítették a céljukat. - Az Ikast jelenleg jobb csapat, magasabb szintet képvisel. Úgy gondolom, hogy ilyen teljesítménnyel meg is nyerik a sorozatot.



Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágó:



Ikast Handbold (dán)–Siófok KC KC 31–21 (17–8)



Ikast, 1205 néző. Vezette: Alain Rauchs, Philippe Linster (luxemburgiak).

Ikast: Ryde – Hougaard 2, Skogrand 5, Petersen S. 3(1), Iversen 2, Bakkerud 5, Mortensen. Csere: Austmo Pedersen (kapus), Scaglione 6, Johansen V. 3, Brandt 2, Lindqvist 2, Jensen 1, Pedersen J., Friis, Mortensen, Ebler. Vezetőedző: Kasper Christensen.

SKC: Rajcic – Such 4, Papp N. 1, Milosavljevic 9(2), Sirián 1, Abdourahim 1, Mavsar 2. Csere: Herczeg L., Csapó K. (kapusok), Kajdon 1, N’diaye, Wald, Debreczeni-Klivinyi 1, Juhász 1(1). Vezetőedző: Uros Bregar.

Kiállítások: 4(-), illetve 4(-) perc.

Hétméteresek: 2/1(2/1), illetve 4/3(1/-).

Az első mérkőzés eredménye: SKC – Ikast 20-30 (7-12)

Továbbjutott az Ikast kettős győzelemmel, 61-41-es gólkülönbséggel.