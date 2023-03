Ötvenkét klub háromszázhetvennégy versenyzője vett részt a 12. nemzetközi Budaörs-kupa elnevezésű meghívásos dzsúdóversenyen. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tartalékos csapattal is igen eredményesen szerepelt a viadalon, hiszen legjobb vidéki klubként az ötödik helyen zárt az összesített éremtáblázaton – tájékoztatott Böröcz Zsolt edző.

Aranyérmesek: Máté Albert, Máté Márton, Horváth Levente. Ezüstérmesek: Kreka Gergely, Kardos Domokos. Bronzérmesek: Máté-Márton Mirkó, Kovács Dominik, Ishaku Levi Judah. Ötödik helyezett: Büki Zalán. Hetedik helyezett: Kiss Botond.

A budapesti régió nyílt dzsúdóbajnokságán, melynek az UTE csarnoka adott otthont, is kiválóan teljesítettek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tehetségei. – A megméretésen diák A és B, valamint serdülőkorosztályú versenyzők mérték össze tudásukat – fogalmazott Böröcz Zsolt, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola dzsúdó vezetőedzője. – Az erőpróbára egy kisbusznyi kasis sportoló kerekedett fel, s a cél a minél fényesebben csillogó érmek megszerzése és a fejlődést szolgáló éles tétmeccsek megvívása volt. A fáradozásoknak szép eredményei lettek, hiszen alig vesztettek meccset a kaposváriak, pedig mindegyiküknek akadt egy vagy két olyan mérkőzése is, amit országos bajnoki dobogós ellenfelek ellen kellett megvívnia.

Aranyérmesek: Máté-Márton Mirkó, Kovács Dominik, Máté Albert, Máté Márton, Horváth Levente. Bronzérmes: Kiss Botond.