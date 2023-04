Az első alkalommal megrendezett emlékversenyen szép számmal képviseltették magukat a régió egyesületei, akik több mint kétszáz úszót neveztek, így hétszáznál is több rajtot láthattak a nézők a Csik Ferenc Versenyuszodában.

– Ez egy edzőverseny volt, hiszen a felkészülési időszakban vagyunk – mondta Kovács Zsófia. – A felnőttek számára az előző héten rendezték az országos bajnokságot, de a kisebb korosztályok számára ez még hátravan. A legkisebbeknek pedig versenyzési lehetőséget biztosítottunk, hogy gyakorlottabban álljanak majd a rajtkőre a nagyobb versenyeken és hozzanak ki magukból mindent, amit az edzéseken beletettek a szorgalmukkal, kitartásukkal. Uszonyosúszóink számára egy különösen fontos országos bajnokság következik, hiszen a kecskeméti versenyen derül majd ki, hogy kik vehetnek részt a gödöllői Európa-bajnokságon. Bízunk benne, hogy világbajnokunk, Lengyeltóti Bence ezúttal a kontinensbajnoki címet szerez.

Az ezúttal is nagyszerű rendezőnek, kiváló házigazdának bizonyuló 1.MCM-Diamant Adorján SE a medencében is kitett magáért, hiszen a klub sportolói összesen 45 érmet gyűjtöttek.

– Abszolút jó, összeszedett volt a felkészülésem a felnőtt országos bajnokságra, melyen azért indultam el, hogy 50 és 100 méteres gyorson, illetve 50 pillangón időt ússzak – mondta Vince Marcell, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója. – Ezen az edzőversenyen pedig az egyéni csúcsok megközelítése volt a cél. Ezekre a megméretésekre szükség van, hogy a saját korosztályom országos bajnokságán jó eredményeket érjek el, főként a fő számomban, 50 gyorson. Emellett még 100 gyorson, 50 háton, 50 pillangón is rajthoz állok majd az ob-n, sőt, attól függően, milyen állapotban leszek 100 pillangón és 200 háton is. A célom, hogy a fő számomban 24,4 másodperc alatt legyek, a cél 24,2, illetve, hogy 50 háton 28 másodperc alá kerüljek. Emellett az uszonyos országos bajnokságon idősebbek között versenyzem majd, ott is az célom, hogy a junior szintek közelében ússzak, de igazából az csak egy felkészülési verseny lesz számomra.

Az I. Dr. Totth László Úszó Emlékverseny somogyi dobogósai

100 m gyors. Férfi, W2: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). E: 1. Begovácz Péter (Adorján). F: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. Teszler Olivér Noel (KASI). G: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Sáfrán Péter (KÚSE), 3. Lakics Zalán (Adorján). Női, G: 3. Nagy Réka Jázmin (Adorján).

200 m vegyes. Férfi, C: 1. Karnis Kende (Adorján), 2. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Slemmer Robin (KASI). D: 1. Varga Bence (Adorján), 3. Begovácz Dániel (Adorján). E: 2. Lipák Benedek (Adorján). W1: 2. György Máté (KÚSE), 3. Fehér Csongor (KÚSE). Női, C: 2. Gulyás Fanni (KASI), 3. Bátori Csilla (KASI). D: 1. Erdélyi Emília (KASI), 3. Nagy Csenge (KASI).

100 m hát. Férfi, C: 2. Németh Benedek (Adorján). D: 2. Antalicz Kristóf (Adorján). E: 1. Antalicz Botond (Adorján). Női, D: 2. Konecsni Lilla (Adorján). E: 2. Wágner Karolina (Nagyatád).

200 m mell. Férfi, C: 1. Karnis Kende (Adorján). E: 1. Begovácz Péter (Adorján). W1: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 2. Teszler Olivér Noel (KASI). Női, B: 3. Antalicz Anna (Adorján). C: 1. Gulyás Fanni (KASI), 2. Balan Csenge Kincső (Adorján), 3. Bátori Csilla (KASI).

100 m pillangó. Férfi, D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján). Női, C: 2. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

200 m gyors. Férfi, A: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). C: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI). D: 1. Varga Bence (Adorján), 3. Antalicz Kristóf (Adorján). W3: 1. György Máté (KÚSE), 2. Fehér Csongor (KÚSE), 3. Nagy Adrián (KÚSE). Női, B: 1. Kovencz Odett (Adorján), 3. Antalicz Anna (Adorján). C: 1. Gulyás Fanni (KASI), 2. Hargitai Lola Jázmin (Adorján), 3. Bátori Csilla (KASI).

50 m mell. Férfi, E: 3. Lipák Benedek (Adorján). F: 2. Teszler Olivér Noel (KASI). Női, F: 3. Hamar Csenge Izabella (KÚSE). G: 2. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád).

200 m hát. Férfi, C: 1. Németh Benedek (Adorján), 2. Ságvári Ádám Károly (KASI). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adoorján), 3. Csordás Roland (KASI). E: 2. Antalicz Botond (Adorján). W1: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). Női, C: 1. Gulyás Fanni (KASI), 3. Bátori Csilla (KASI). D: 3. Konecsni Lilla (Adorján).

50 m pillangó. Férfi, W2: 1. Vince Marcell (Adorján). F: 3. Szabó Dávid (KASI). G: 1. Sáfrán Péter (KÚSE), 2. Nagy Adrián (KÚSE). Női, F: 3. Antalicz Léna (KÚSE).

100 m mell. Férfi, E: 1. Begovácz Péter (Adorján). Női, B: 3. Antalicz Anna (Adorján). C: 2. Balan Csenge Kincső (Adorján). E: 1. Wágner Karolina (Nagyatád).

50 m hát. Férfi, W2: 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). E: 3. Tigyi Zsombor (Adorján). F: 3. Teszler Olivér Noel (KASI). G: 1. Lakics Zalán (Adorján). Női, F: 3. Nagy Bonita (Adorján). G: 2. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád).

800 m gyors. Férfi, A: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). C: 2. Németh Benedek (Adorján). D: 1. Varga Bence (Adorján). Női, B: 1. Kovencz Odett (Adorján). C: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). D: 1. Konecsni Lilla (Adorján), 2. Erdélyi Emília (KASI).