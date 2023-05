Ezúttal is nagy különbséggel nyerte meg mérkőzését az újonc, a Kórháznak rúgtak majdnem egy tucatot, melyből Márton Csaba hattal vette ki a részét. A másik új alakulat, a Belo Bt. jött fel a tabella második helyére, miután az elmaradt mérkőzésük megnyerése mellett a tavalyi bajnok Ebolát is legyűrték a forduló ragadóján. Győzött a Zsíroskönyér és a Ferro csapata is, tartva helyét az élmezőnyben. A Liberi gárdája újabb győzelmével már a hatodik helyen van, biztos felsőházi résztvevő a folytatásban.



Fotó: Lang Róbert



Focivilág KUPA eredményei

QLR PC Bontó AC–Zsíroskönyér 2–9

Az első játékrészben még tapadt ellenfelére a QLR, szorosan tartotta az eredményt. A folytatásban aztán kinyílt az olló, a Zsíroskönyér fölénybe került, értékesítette a helyzetei és magabiztosan nyert.

Gólszerzők: Varga, Szőke Z, ill. Ceglédi 2, Iványi 2, Mátés, Büki, Deák, öngól, öngól.

SZLAMB–Kórház 11–1

A listavezető nagy elszántsággal játszott, nem álltak le egy percre sem, folyamatosan rohamoztak, sok helyzetet kialakítottak és többet be is rúgtak belőle.

Gólszerzők: Márton 6, Grabarics 3, Sólyom, Török, ill. Kozicz.

Ferro FC–Matracvarázs 7–4

A jó iramú, színvonalas és sportszerű mérkőzésen a Ferro szerzett vezetést, ám 4–4-nél ellenfele utolérte a gólgyártásban. Az utolsó öt percben szerzett három találattal azonban a Ferróé lett a három pont.

Gólszerzők: Ferenczi 3, Németh 2, Sárközi, Rákosa, ill. Balogh 2, Bunovácz, Gyenes.

Belo Bt.–Ebola 5–2

Jó iramot, nagy küzdelmet és sok ütközést hozott a forduló rangadója. Szünetben még az Ebola vezetett, de a kontrákra építő Belo jól használta ki helyzeteit és legyőzte a bajnokot. Gólszerzők: Farkas, Házi, Balogh, Belovics, öngól, ill. Decsi, Neubauer.

AGKGY Pontrabló FC–Cefre 2–4

A mérkőzés első részében még a Pontrablók vezettek, de a Cefre társulata összeszedte magát és a második félidőben fordítani tudott.

Gólszerzők: Keniker, Lender, ill. Hortobágyi 2, Sznopek, Ölbei.

Liberi–Somogy Sportja 5–2

Az első félidő még kiegyenlített küzdelmet hozott, de már ekkor is a Liberi kezdeményezett többet. Aztán még nagyobb sebességre kapcsoltak és maguk alá gyűrték ellenfelüket, s végül megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Varga D 3, Kőszegi, Iványi, ill. Simon, Tóth.

Gépész Kadétok–Tuticlean 3–0

Játék nélkül.

A bajnokság góllövőlistáját Németh Norbert vezeti, a Ferro csatára 27 találatnál jár.

A városi kispályás labdarúgó-bajnokság állása a 14. forduló után: 1. SZLAMB 37 pont, 2. Belo Bt. 35 pont, 3. Ebola 34 pont, 4. Zsíroskönyér 29 pont, 5. Ferro FC 25 pont, 6. Liberi 24 pont, 7. Cefre 23 pont, 8. Matracvarázs 18 pont, 9. Kórház 13 pont, 10. Somogy Sportja 13 pont, 11. QLR PC Bontó AC 13 pont, 12. Gépész Kadétok 11 pont, 13. AGKGY Pontrabló FC 7 pont, 14. Tuticlean 4 pont, 15. VNFSZK 0 pont.

Hétről hétre nagy küzdelmet hoz a városi bajnokság

Fotó: L. R.