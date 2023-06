A legtöbben nem az ilyenkor hagyományos fekete ruhát öltöztek; a Szvoboda család kérésére saját versenyöltözéküket öltötték magukra. A gyászszertartás igazán méltó volt a fiatalon, 31 évesen elhunyt Szvoboda Bence emlékéhez. Két 521-es számú versenymotort is felállítottak, a ravataltól pedig virágcsokorral övezett út vezetett a sírhelyig.

Elsőként Ungvár Imre balatonberényi katolikus pap búcsúzott Szvoboda Bencétől, majd csapata, a Team HTS KTM nevében Nagy Norbert méltatta. Mint mondta, még anno 2009-ben, 17 évesen szerezte az első felnőtt magyar bajnoki címét, amit aztán újabb magyar és cseh aranyak követtek. A gyászszertartáson szót kapott Bognár Péter is, aki Szvoboda Bence legidősebb szurkolója volt. A 82 éves Péter bácsi büszkén mesélte, hogy német és cseh sikereit is ott a helyszínen láthatta és izgulhatta végig.

Bár több mint fél évszázad korkülönbség van köztük, mégis úgy érzi hogy nagyon sokat tanult tőle. a mai fiatalok elé bártan állíthatják példaképként.

Eljött Balatonberénybe Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is, aki itt jelentette be, hogy hivatalosan is visszavonultatják Szvoboda Bence 521-es rajtszámát. Egészen pontosan a családjának adják, ami egyben felelősségteljes feladattal is jár. Ha ugyanis rá akadnak egy Bencéhez hasonló ígéretes tehetségre, akkor értesíteniük kell a Magyar Motorsport Szövetség elnökségét.

A győztesnek (ki)jár a taps. Ez volt Szvoboda Bence utolsó futama. Megható volt, hogy a népes gyászoló tömeg hosszú percekig tartó vastaps közepette engedte el utolsó útjára a sokszoros bajnok Bencét. A sírnál beindították a motorját, s annak kíséretében helyezték örök nyugalomra.

Szvoboda Bence halála öt ember számára egy új élet lehetőségét jelenti. A nem sérült szerveit ugyanis felajánlották. Igaz, hogy más testben, de lehet, hogy egy új Szvoboda Bence születik majd.