A kaposvári nevelésű Benke Szilárd egészen 2016-ig a Kaposvári KK csapatát erősítette, azután megfordult Zalaegerszegen, Szolnokon és Szombathelyen is.

– Tudtam, hogy édesanyám viszi az óvodában a kosárpalánta programot, ő foglalkozik a gyerekekkel és most úgy volt, hogy a nyári szünet előtt én is itthon vagyok, úgyhogy eljöttem erre az utolsó edzésre és játszottam a gyerekekkel – fogalmazott Benke Szilárd. – Jól éreztem magam, nagyon aktívak voltak a srácok és a lányok is, tele voltak energiával. A mostani

Az elmúlt idényt Franciaországban töltötte a BCM Gravelines-Dunkerque együttesénél, ahol először légióskodott.

– Most vége lett a francia szezonomnak, de még szeretnék külföldön maradni, meglátjuk majd, hogy milyen ajánlatokat kapok, aztán majd elválik – mondta a válogatott játékos.

Az OTP Bank Bozsik-program keretein belül labdarúgó-edzéseket is tart a Gyakorló Óvoda.

– A Bozsik-programom belül tartjuk az óvodában hetente a futball játékokat, vannak fiúk és lányok is a csoportban, nagyok és középsősök is. – hangsúlyozta Tóth Edit óvodapedagógus. – Nagyon szeretnek focizni, évente négyszer részt is veszünk focifesztiválon a városi rendezvény keretein belül. Az év végén ajándékokat is kaptak a gyerekek, aminek nagyon örültek.