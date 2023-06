– A felnőttegyüttesünk nagyon szépen szerepelt a 2022/23-as szezonban – fogalmazott Fodor János, a Siófok KC ügyvezetője, a klub hivatalos honlapján. – Az Európa-ligában egyedüli magyar klubként jutottunk a legjobb nyolcba, ahol egy jobb csapattal, a végső győztessel szemben maradtunk alul. A bajnokság, különösen a szezon második fele nagyon szépen alakult. Büszke vagyok a játékosokra és a szakmai stábra egyaránt.

Az együttes remek hajrával futott be a bajnoki tabella ötödik helyére úgy, hogy oda-vissza legyőzték a negyedik helyezett Mosonmagyaróvári KC-t és három pontot szereztek a bronzérmes DVSC ellen. Hogy miért „csak” az ötödik pozícióban végeztek, ennek egyik oka, hogy többször is komoly sérüléshullám sújtotta az alakulatot. Ráadásul hiába a bravúrok, ha a DKKA oda-vissza elvitte a pontokat. De említhetjük a Békéscsaba elleni hazai, valamint az MTK elleni idegenbeli vereséget, vagy éppen a Budaörsön elért döntetlent. Fontos kiemelni a nemzetközi porond nyújtotta kettős terhelést is, mely érezhetően kiütközött a csapaton.

Több játékos is elhagyja a Siófok KC csapatát.

Fotó: Németh András

Uros Bregar két szezon után távozik a Balaton-parti klubtól. – Elégedett vagyok az idei évvel, különösen az utolsó két hónappal, ahogyan befejeztük a bajnokságot – mondta a leköszönő tréner. – Sportszakmai szempontból rengeteg nehézségbe ütköztünk, a pontvadászatban egyszer sem volt hadra fogható a teljes keret. Milosavljevics sérülései, vagy éppen Janjusevics távozása merőben befolyásolta a teljesítményünket. De ha valaki kap egy ilyen lehetőséget, azzal élni kell, így megértettük és elfogadtuk a döntését. A tények ismeretében a kettős terhelés kiütközött. Ha nincsenek a nem várt vereségek, akkor még szebben zárhattunk volna, de így is büszkén tekintek vissza arra, amit idén elértünk. Az elmúlt két évben jól éreztem magam Siófokon, sajnálom, hogy a közös munka itt és most véget ér. Bízom benne, hogy a klub átvészeli ezt a nehéz időszakot. Megszerettem a várost és a szurkolókat, ráadásul családi szinten is remekül éreztük magunkat. Kevesen dolgozhatnak ilyen infrastrukturális körülmények között. A folytatásban maradok szerb szövetségi kapitány és meglátom, milyen lehetőségeim lesznek klubszinten, szívesen visszatérnék Magyarországra.

– Egy több szempontból is nehéz szezon áll mögöttünk – tette hozzá Debreczeni-Klivinyi Kinga. – Ez volt eddigi pályafutásom legnehezebb éve az NB I.-ben, már az első pillanattól fogva sok nehézséggel kellett megküzdenünk, sose volt teljes a keret és közben sorra jöttek a fontosabbnál fontosabb mérkőzések. Így visszatekintve, nagyon büszkék lehetünk magunkra, hiszen a nemzetközi porondon és a bajnokságban is remekül teljesítettünk. Sok volt a hullámvölgy, de mindig túlléptünk rajta a csapattal és a szakmai stábbal karöltve. Nagyon jól éreztem magam ebben a majd két esztendőben Siófokon, köszönöm a klubnak és a szurkolóknak, hogy hamar befogadtak a „családba”. Minden mérkőzésen az volt a célom, hogy a legjobb formámat mutassam, és ezzel segítsem a csapatot, bízom benne, hogy ez sikerült is. Mindig jó szívvel térek majd vissza ebbe az arénába, ahol a szurkolók olyan nagyszerűek. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a két szezonnak.

Tamara Mavsar fantasztikus teljesítményt nyújtott és klubrekordot jelentő 265 gólt szerzett egy szezon alatt. – Összességében két nagyon szép szezont töltöttem Siófokon, mind karrier, mind magánéleti szinten nagy élmény volt – emelte ki. – Csodálatos embereket ismertem meg a pályán és azon kívül is. Úgy gondolom, elégedettek lehetünk azzal, amit az idén elértünk a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Szép emlékekkel távozom, remélem, hogy a jövőben jól alakulnak majd a dolgok a klub számára.

– Egy nagyon eseménydús évet zártunk a csapattal – hangsúlyozta a Norvégiába szerződő fiatal irányító, Kajdon Blanka. – A szezon folyamán voltak kisebb és nagyobb nehézségek, de azt gondolom, ennek ellenére büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Személy szerint hatalmas élményt nyújtott az Európa-ligában való részvétel. Remek csapatok ellen léphettünk pályára és nem utolsó sorban eljutottunk a negyeddöntőig. Úgy érzem, igazán csak a szezon utolsó harmadában tudtuk megmutatni az igazi arcunkat és azt, mennyire tudunk küzdeni. Büszke vagyok a bajnokságban elért ötödik helyre és arra, hogy részese lehettem az SKC-nak. Szerettem itt kézilabdázni, rengeteget köszönhetek a klubnak, a vezetőedzőnek és a csapattársaknak egyaránt. Úgy gondolom, az itt eltöltött idő alatt rengeteget fejlődtem és számomra ez a legfontosabb. Hatalmas köszönettel tartozom a szurkolóinknak, akik végig kitartottak mellettünk és még külföldre is elkísértek bennünket. Remélem, hogy még találkozunk, a klubnak pedig a legjobbakat kívánom a folytatásban.