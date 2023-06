Úszó Nemzet Program A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) évi rendes közgyűlésén Wladár Sándor elnök 2022 sikereit és váratlan kihívásait elemezve az utánpótlásról is szót ejtett, kiemelve, hogy 19 ezer gyermek szerepel az Úszó Nemzet Programban.

– A 141 tagszervezetünkben 28 ezer sportolni vágyó élvezheti az úszás örömeit és nehézségeit – emelte ki Wladár Sándor. – És ez a szám nem foglalja magába azt a 19 ezer gyermeket, akik az Úszó Nemzet Programban szerepelnek. Az ország minden részén 1000-1200 edző és oktató dolgozik a sikerekért. Mert nemcsak az a siker, hogy egy versenyzőnk ott áll a dobogón, hanem az is, hogy olyan gyerekek is megismerhetik és megtanulhatják az úszást, akik még soha nem jártak uszodákban, nem láttak zuhanyt. Akik testi vagy szellemi sérülésekkel élnek, akik családjainak egy reményt, egy lehetőséget ad az úszás megmutatva, hogy a rosszban is lehet céljuk, lehet örömük.

A MÚSZ vezetője szólt az Úszó Nemzet Program élesítéséről is.

– Januárban az Úszó Nemzet Program folytatásáért harcoltunk – hangsúlyozta az elnök. – Február 1-én 20 városban, 20 létesítményben, 240 oktató munkájával elindult az igazi éles első szakasz. Gazdasági okok miatt szeptemberben a bővítés csak az évjáratokra terjedt ki, 19 ezer főre bővültünk. Csak zárójelben jegyzem meg, mert ezt a 2023-as év krónikája fogja rögzíteni, 42 város közel 46 ezer gyermeke várhatja a program folytatását idén szeptembertől.

Az ősszel kitört energiaválság miatt a 151 magyarországi úszólétesítmény több mint fele bezárt, többségük előzetes jelzés, figyelmeztetés nélkül.

A MÚSZ és a kormányzati mentőakció ugyanakkor sikeresnek bizonyult.

Végül csaknem 90 létesítmény 3 milliárd forint támogatásban részesült, s fogadhatta továbbra is az úszókat.