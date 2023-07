A somogyi együttes sajátnevelésű játékosa, Bogdán Benedek a 2015/16-os idényben mutatkozott be a felnőttek között, azóta pedig 136 tétmérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben.

– Azért maradtam Kaposváron, mert bízom benne, hogy az előttünk álló idényben a csapat és személy szerint én is jobb idényt tudok produkálni – nyilatkozta a Kometa Kaposvári KK sajátnevelésű játékosa. – Az elmúlt bajnokság után ugyanis nemcsak bennem, hanem – szerintem – a többiekben is maradt hiányérzet. Ezért azon leszek, azért fogok dolgozni, hogy minél többet tudjak segíteni az együttesünknek, s remélem a nevelőegyesületemmel sokkal jobb eredményt tudunk majd elérni, mint az előzőekben.

Bogdán Benedek kiemelte, az is nagyon fontos volt számára, hogy Váradi Kornél személyében magyar vezetőedzője lesz a Kometa Kaposvári KK-nak. – Várom már a közös munkát, sok jót hallottam róla, s amikor beszélgettünk, akkor kiváló benyomást tett rám – tette hozzá.



Bogdán Benedek is marad Kaposváron.

Fotó: Lang Róbert



A nyáron sem állt le a kosárlabdázónk, hiszen egyénileg edz, s edzőtáborba is vonul.

– A bajnokság vége után pihentem pár hetet, de azóta már elkezdtem tréningezni, szinte mindennap kondizok, amikor pedig lehetőség van rá és eljutok egy terembe, akkor a labda is előkerül – hangsúlyozta. – Hamarosan elutazok egy háromhetes edzőtáborba is; szerintem a nyáron lehet a legtöbbet fejlődni egyénileg, s ilyenkor jut idő a kisebb sérülések kipihenésére is.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, két játékos érkezését is bejelentette már a kaposvári klub. Szerződést hosszabbítottak ugyanis Krnjajszki Boriszszal, azaz a csapatkapitány az előttünk álló szezonban is a Kometa Kaposvári KK mezét ölti magára. A szerb, magyar kettős állampolgárságú kosárlabdázó négy esztendővel ezelőtt, 2019 nyarán érkezett a somogyi vármegyeszékhelyre, s már az első szezonjában meghatározó játékosa volt az együttesnek. A korábbi magyar utánpótlás válogatott a mögöttünk hagyott idény közben megkapta a csapatkapitányi feladatokat is. Sajnos azonban, a Szolnok elleni idegenbeli összecsapáson, súlyos vállsérülést szenvedett, ami miatt hosszú pihenőre kényszerült. Ennek ellenére ott volt minden meccsen, s a kispadról buzdította, segítette a társait.

– Mindig van Kaposváron kihívás, az utóbbi esztendőkben mindig cél volt a legjobb nyolc közé jutás kiharcolása, ám sajnos ez nem sikerült – fogalmazott akkor Krnjajszki Borisz. – De közösen, a szurkolókkal összefogva bármire képesek lehetünk. S az is motivált, amikor szerződést hosszabbítottam, hogy a szezon elejétől kezdve csapatkapitány leszek, s ebben a szerepben is szeretném segíteni a csapatot.

Derek Jackson személyében amerikai irányító is érkezik majd a 2023/2024-es kiírásra. A 187 centiméter magas karmester 1991-ben született Clevelandben, egyetemi éveit a Central Michigan és a Kent State egyetemeken töltötte, utóbbin 2015-ben végzett. Első profi éveit Ausztriában töltötte, ahol 2016-ban bajnok, 2017-ben ezüstérmes lett. Ebben az esztendőben a liga legjobb védőjének választották meg. Ezt követően Finnországban, majd Svájcban kosárlabdázott, a 2022/2023-as idényt pedig a portugál élvonalbeli Lusitania csapatában töltötte. Itt harmincnégy mérkőzésen 13,6 pontot (negyvenhét százalékos mezőny-, harminchárom százalékos tripla- és hetvenhét százalékos büntetőszázalékkal), hat gólpasszt és 2,5 labdaszerzést átlagolt. Utóbbi két mutatóban a portugál bajnokság legjobbjának bizonyult.