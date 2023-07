Dinnyés János Kecskemétről érkezett. A férfi lapunknak elmondta, nem időre akarnak lapátolni, csak túl szeretnék élni a versenyt. – Az a célunk, hogy ne a mentőcsónak hozzon vissza bennünket – tette hozzá Dinnyés János. A versenyzők Zamárdiból a Szabadstrandról indultak el Tihany irányába. Az északi part felé négy kilométert eveztek, majd áthaladtak a fordítókapun és vissza „lapátolták” magukat a déli partra. A Balaton-átevezés 8 kilométeres távját kajak, kenu, evezős, SUP és sárkányhajó kategóriában teljesíthették a versenyzők egyéniben, párosban és vegyesben.

Munkaközösségek is célba értek a versenyen. A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat egyik csapata valamivel több mint másfél óra alatt teljesítette a távot. Szalai Szilvia speciális hegyimentő érdeklődésünkre elmondta, munkájuk miatt muszáj bírniuk az ilyen kihívásokat, és csapatépítő eseménynek is kiváló, ezért neveztek az átevezésre. Akik teljesítették a távot és célba értek érmet kaptak, az első három helyezett pedig kategóriánként emlékplakettet vehetett át.

A hobbilapátolóknak szólt a verseny

Az átevezésen ismert emberek, olimpikonok, jelenlegi és volt kajak-kenu versenyzők is elindultak. Storcz Botond, Tóth Dávid, Szabó Szilvia, Kovács Katalin és Birkás Balázs is lapátot ragadott. A mezőnyben ott volt Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is. Vida Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója, a rendezvény felelős szervezője lapunknak elmondta, igyekeznek minél több eseményt biztosítani a hobbilapátolóknak. Ennek a sorozatnak a zászlóshajója a Balaton-átevezés. Hozzátette, több profi is kipróbálja magát ilyenkor, de elsősorban az amatőröknek szervezték a versenyt.