A nyári átigazolási időszak nem telt eseménytelenül Kazincbarcikán, a balatoniakkal ellentétben alaposan "beerősítettek", ami érthető, hisz a szezon végén négy klub is búcsúzik a másodosztálytól. A komplett kezdőcsapatuk hét (!) helyen megváltozott, ami eredménnyel is párosult, hiszen eltelt három forduló és még mindig veretlenek.



" – Amit ez az erősen átalakult csapat mutatott az első három fordulóban, az nem rossz, van mire építenünk – nyilatkozta Csábi József vezetőedző. A legutóbbi fordulóban azzal a Péccsel játszottak döntetlent, melytől otthon kapott ki a BFC Siófok (0–1), ráadásul ennek inkább a mecsekaljaiak örülhettek. – Összességében úgy gondolom, hogy nyertünk egy pontot Kazincbarcikán – nyilatkozta a trénerük, Weitner Ádám.



Masszív, jól védekező együttes az ellenfél, mely három forduló alatt egyetlen gólt kapott, ám a helyzetek kihasználásával akadnak gondjaik, saját közönségük előtt sem a Szegednek, sem pedig a Pécsnek nem lőttek gólt! Remélhetőleg nem most szakad meg ez a szériájuk... – Tavaly a már Kecskemétre igazolt Pálinkás sokszor eldöntött meccseket, most ez hiányzik, de azzal elégedettnek kell lennem, hogy helyzetekig eljutunk, vagyis nem kilátástalan a helyzetünk, a játékunk – mondta Csábi József, akinek kezdőjében az említett Pécs elleni összecsapáson Tóth, Szekszárdi, Papp, Ternován, Csilus Tamás, Pinte személyében hét új igazolás kapott helyet, emellett még mindhárom cseréje – Kártik, Pekár, Gyurkó – a nyáron érkezett.



Remélhetőleg most is lesznek gondjaik a tizenhatoshoz érve az ellen a BFC Siófok ellen, mely a legutóbbi két bajnokiját megnyerte a Kolorcity Arénában! Tavaly a már Pécsen játszó Krausz (3–2), idén pedig a sérüléssel bajlódó Balogh Bence Benitó (0–1) volt a győztes találat szerzője, utóbbié rendkívül látványosra sikerült! Legutóbb 2021 áprilisában kaptak ki egy 94. percben esett Belényesi-góllal, amikor Csilus Tamás Siófokon játszott, most pedig Kazincbarcikán. Jó lenne megőrizni a veretlenséget, ám ennek a találkozónak a nyári átigazolási szezont jól kihasználó házigazdák az esélyesei.



A balatoniak az elmúlt hétvégén megszerezték első pontjukat, illetve 247 perc után első góljukat egy pontrúgás után, ami adhat némi lendületet Vékonyéknak. Eddig egyszer játszottak idegenben, Balmazújvárosban a Nyíregyháza Spartacus FC ellen, ahol rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettek. Az ott látottnál sokkal harcosabban, koncentráltabban kell játszaniuk, ha pontot akarnak szerezni.