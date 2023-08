Két elhalasztott mérkőzés után, a 3. fordulóban egymás ellen kezdte meg bajnoki szereplését a Balatonföldvár és a megyei másodosztályban újonc Nágocs, mely háromgólos vereséggel nyitott. Ahogyan egy hete Kaposfőn, úgy most a Somogyjád ellen is egygólos hátrányból állt fel és fordított, így továbbra is hibátlan a Böhönye. Hasonló forgatókönyvön ment keresztül a szintén százszázalékos Kaposmérő, mely a Kéthely vendégeként tíz perccel a rendes játékidő vége előtt lőtte meg a győzelmet érő gólt.

A mezőny egészét nézve még nyolc csapat nyeretlen, köztük a Buzsák, mely 0–3 után emberelőnye ellenére kapott újabb három gólt a Somogyvártól. A vendégeknél Lakatos Roland rövid, de eseményekben gazdag időszakot töltött a pályán. A félidőben becserélték, a 47. percben gólt lőtt, majd tíz perccel később a kiállítás sorsára jutott.

Magabiztosan nyert Kiskorpádon a Mezőcsokonya, mely már az első félidőben eldöntötte a bajnoki pontos sorsát. Hasonlóan magabiztos győzelmet aratott a Lengyeltóti, mely a Fonyódot küldte haza egy ötössel. Otthon tartotta a pontokat a Dél-Balaton FC, miközben idegenben, Balatonszárszón szerezte meg szezonbeli második győzelmét a Balatonszabadi egy három kiállítással tarkított összecsapáson.

A 3. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Kéthely SE–Kaposmérő SE 1–2 (1–0)

Kéthely; V.: Kozma Jógyef.

Kéthely: Jagadics Z., Géczi D., Hajdu I., Szentes M., Huszár Á., Fülöp Cs. (Csegzi Zs. a 44. percben), Bogdán A. Nikula A., Fejes R., Fenusz T., Rézműves (Hegedűs K. a 25. percben). Vezetőedző: Nikula András.

Kaposmérő: Zarka Á., Niklai Á., Begovácz A. (Endre H. az 50. percben), Zalivadnij P., Rubecz P. (Balogh R. a 79. percben), Szabó A., Török B., Rákosa J., Nagyhegyesi N., Stikrád M., Szépes M. Vezetőedző: Pruics Miklós.

Gólszerzők: Bogdán A. (a 14. percben), illetve Szépes M. (a 63. percben), Balogh R. (a 80. percben). Kiállítva: Nikula A. (a 68. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kéthely SE–Kaposmérő SE 2–5.

Balatonföldvári SE–Nágocs SE 5–2 (2–0)

Balatonföldvár; V.: Babos Csaba.

Balatonföldvár: Kandó Zs., Nagy J. (Lakos J. az 57. percben), Óvári A., Kovács N., Porédos F., Kadlicskó G., Kurdi P. (Bagyarik B. a 83. percben), Nieselberger Á. (Illés K. a 83. percben), Rusvai L., Bacskai G. (Kurdi D. az 57. percben), Koseluk B. (Herczeg K. a 46. perc). Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Nágocs: Erbár M., Bajczi D. (Illés J. a 77. percben), Lőrincz A., Balassa B., Fonyódi B., Nagy L. (Lufcsik L. a 21. percben), Balogh M., Gáspár V., Nádori M. (Böhm J. a 70. percben), Madarász B. (Darázs I. az 51. percben), Horváth D. Vezetőedző: Darázs István.

Gólszerzők: Rusvai L. (a 11. percben), Kurdi P. (a 12. és a 60. percben), Nieselberger Á. (a 67. percben), Illés K. (a 85. percben), illetve Lufcsik L. (az 53. és a 89. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonföldvári SE–Nágocs SE 10–0.

Balatonszárszó NKSE–Balatonszabadi SE 1–2 (0–1)

Balatonszárszó; V.: Virágh János.

Balatonszárszó: Török B., Balassa M., Molnár G., Takács D., Sarang D. (Kreschka D. a 46. percben), Késmárki T., Junghardt B. (Peller R. az 57. percben), Bolla P., Junghardt K. (Bogdán Zs. a 70. percben), Varga B. (Vinkler V. a 65. percben), Baranyai D. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Balatonszabadi: Kokas B., Jónás P., Szesztrás M. (Rencz Á. A 88. percben), Takács P. (Horváth T. a 82. percben), Fenyvesi M., Horváth M., Németh K. (Ticz G. a 41. percben), Csapó B., Keszler Á., Horváth B., Szarka L. Vezetőedző: Horváth Bence.

Gólszerzők: Takács D. (az 50- percben), illetve Szesztrás M. (a 34. percben), Fenyvesi M. (a 79. percben).

Kiállítva: Vinkler V. (a 71. percben), Kreschka D. (a 85. percben), illetve Horváth B. (a 85. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonszárszó NKSE–Balatonszabadi SE 3–1.

Dél-Balaton FC–Kaposfői KISKE 3–1 (0–0)

Balatonszemes; V.: Mátyás László.

Dél-Balaton FC: Gáspár Zs. (Bauman Zs. a 68. percben), Rózsa B. (Majoros B. A 63. percben), Sövény G., Huszár T., Balás M., Varga Á. (Végh Gy. a 80. percben), Majoros B. (Galgóczi K. az 58. percben), Komáromi B., Szekér Z., Herczeg M., Ódor G. (Tardi A. a 71. percben). Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Kaposfő: Pencz V., Piszker B. (Gyenesei Z. a 68. percben), Fejes B., Bartos J. (Reszelős A. a 68. percben), Ivusza P., Fésűs Á., Blinczki D., Herbel T., Schneiker R., Ács A. (Herbel P. a 68. percben), Sovány B. Vezetőedző: Novák László.

Gólszerzők: Ódor G. (az 54. percben), Galgóczi K. (a 65. ás a 86. percben), illetve Reszelős A. (a 74. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Dél-Balaton FC–Kaposfői KISKE 1–1.

Böhönye KSE–Somogyjád SZSE 4–1 (1–1)

Böhönye; V.: Horváth Gábor.

Böhönye: Budai R., Komáromi M., Banicz R., Banicz K., Pintér J. (Huszka F. a 80. percben), Garai Be., Garai Ba. (Gőbölös B. a 73. percben), Csizmadia T. (Tóth T. a 46. percben), Farkas Cs. (Bakos M. a 73. percben), Kiss B. (Pál R. az 58. percben), Ruzsics D. (Mózes G. a 62. percben). Vezetőedző: Bérdi József.

Somogyjád: Gelencsér Á., Bunovácz A., Balogh N. (Kocsis P. a 62. percben), Vajda D., Kurucz T. (Pap T. a 46. percben), Bosnyák Á., Magyar L., Petes B., Szabó M., Bathó F. (Muretics M. a 69. percben), Baracsi E. (Kökény H. az 50. percben). Vezetőedző: Szabó Miklós.

Gólszerzők: Kiss B. (a 35. percben), Pál R. (a 62. és a 88. percben), Farkas Cs. (a 69. percben), illetve Bunovácz A. (a 24. percben – büntetőből).

Az ifjúsági mérkőzésen: Böhönye KSE–Somogysád SZSE 6–0.

Kiskorpádi SE–Mezőcsokonya SE 2–5 (0–4)

Kiskorpád; V.: Böröczi Zoltán.

Kiskorpád: Liska J., Nagy I. (Horváth M. a 70. percbe), Blinczki Á., kelemen Cs. (Szerencsés B. a 82. percben), Endrei F., Nagy K. (Hortobágyi Gy. a 46. percben), Hortobágyi B., Büki B. (Szkuliszki B. a 61. percben), Burda D., Sznopek B., Ölbei M. Vezetőedző: Récsei János.

Mezőcsokonya: Meksz Gy., Huszár Cs. (Sebők A. az 52. percben), Buzsáki Á., Cegédi Cs., Mátés B., Vendriczki B., Orsós K. (Teruzzi L. a 46. percben), Tábori G. (Landek M. a 63. percben), Cser G., Kuti R., Kuti K. Vezetőedző: Mátés Balázs.

Gólszerzők: Hortobágyi B. (az 54. percben), Horváth Gy. (a 77. percben), illetve Kuti K. (a 6. percben), Kuti R. (a 20. és a 34. percben), Ceglédi Cs. (a 45. percben), Tábori G. (az 51. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kiskorpádi SE–Mezőcsokonya SE 0–1.

Buzsák KSE–Somogyvári KÖSE 0–6 (0–1)

Buzsák; V.: Cservölgyi Szilárd.

Buzsák: Szulimán K. (Gyurkó G. a 80. percben),, Drubi G., Gelencsér B. (Bordi L. a 46. percben), Dancs D. (Babina Zs. a 76. percben), Kisharmadás E., Insperger Zs., Proits R., Jakab B. (Fejes K. a 85. percben), Kovács T., Fenyár J. (Hosszú B. az 54. percben), Tóth A. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Somogyvár: Jurkovics I., Virágh L., Pacsai Gy., Nemes P., Bogdán Z., Piukovics R. (Gelencsér M. a 46. percben), Makai M. (Szita G. a 74. percben), Pápai D. Kesztyűs L., Nagy Sz., Horváth M. (Lakatos R. a 46. percben). Vezetőedző: Miletics Péter.

Gólszerzők: Makai M. (a 14. percben), Lakatos R. (a 47. percben), Pápai D. (az 52. és a 74. percben), Bogdán Z. (a 76. percben), Virágh L. (a 88. percben).

Kiállítva: Lakatos R. (az 57. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Buzsák KSE–Somogyvári KÖSE 6–2.

Lengyeltóti VSE–1926 PSE Fonyód 5–0 (1–0)

Lengyeltóti; V.: István János.

Lengyeltóti: Krivarics A., Szenyéri R. (Jozó T. a 71. percben), Piukovics M., Ujváry E., Szekeres G., Németh R., Mezőfi J. (Rack R. az 58. percben), Sipos S. (Georgi R. a 46. percben), Horváth T. (Novák M. az 58. percben), Pamuki M., Piukovics K. (Hosszú B. a 71. percben). Vezetőedző: Szentes Róbert.

Fonyód: Graszl N., Semsey A., Mezriczki Z., Fehér B., Jóna Z., Molnár M., Francsics R., Molnár T., Tollár J., Horváth B., Ballerini G.. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Gólszerzők: Szekeres G. (a 11. percben), Ujváry E. (a 33. és a 46. percben), Rack R. (a 61. és a 65. percben)

Az ifjúsági mérkőzésen: Lengyeltóti VSE–1926 PSE Fonyód 7–1.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Farkas Csaba (Böhönye) 4 gól; 2. Bogdán Andor (Kéthely), Kuti Richárd (Mezőcsokonya), Makai Milán (Somogyvár), Rubecz Péter (Kaposmérő), Ujváry Erik (Lengyeltóti), Tábori Gábor (Mezőcsokonya), Ruzsics Dániel (Böhönye), Zalivadnij Patrik (Kaposmérő) 3-3 gól.

Így folytatják – A 4. forduló párosítása

Szombat (16 óra 30 perc):

Kaposmárő SE–Kiskorpádi SE

Somogyjád SZSE–Dél-Balaton FC

Kaposfői KISKE–Balatonszárszó NKSE

Balatonszabadi SE–Balatonföldvári SE

Vasárnap (16 óra 30 perc):

Buzsák KSE–Lengyeltóti VSE

Somogyvári KÖSE–Kéthely SE

Mezőcsokonya SE–Böhönye KSE

Nágocs SE–1926 PSE Fonyód