A kínai válogatottról lehetett tudni, hogy abszolút a mezőny egyik legjobbja, a világbajnokság talán legnagyobb favoritja, korábbi négyszeres vb-aranyérmes ebben a korosztályban, a merítési lehetősége pedig határtalan. Épp ezért, ahogy a magyar válogatott kezdte a mérkőzést, arra nincsenek nagyon szavak. Pár perc leforgása alatt Erőss Mirtill parádés nyitássorozatának köszönhetően 12–1 állt az eredményjelzőn, ami egy ilyen erősségű válogatottal, mint a kínai csak elvétve, talán ezerből egyszer fordul elő.

Sajnos olyan mondás nincs, hogy minden csoda három szettig tart. Itt már az első játszmában erőre kaptak a kínaiak, akik 18–18-nál érték utol a magyar csapatot. Kőnig Gábor mindent megpróbált: 15–8-nál és 18–14-nél is időt kért, de az ázsiai óriás folyamatosan dolgozta le hátrányát. 18–18 után Jámbor vezérletével még sikerült egy-egy ponttal vezetni, ám 22–21-nél Chen ásznyitásával már Kínánál volt az előny, amelyet nem engedett ki a kezéből, így 25–22 lett a szett végeredménye. (0–1)

A magyar együttes erejét mutatja, hogy nem roppant össze. Sőt, még 12–11-nél is vezetett a második játszmában. A vendégek viszont a meccset a tizennyolc ponttal záró Li Chenxuan vezérletével fordítottak, 22–16-nál már hattal vezettek, s végül 25–20-ra nyerték a játékrészt. (0–2) A magyar csapatot mindenképp dicséret illeti, hogy ezúttal is elérte a húszpontos határt.

A harmadik játszmában is húsz pont közelében jártak a magyarok, 21–17-nél még csak négy volt közte, innentől viszont Kína hibátlan játékot mutatott és 25–17-re hozta a szettet, így pedig 3–0-ra a mérkőzést is. A magyar válogatottból Erőss tizenkettő, Jámbor pedig kilenc ponttal zárt, de a centerek is szorgoskodtak: Radnai Luca hét, Nagy Sophia hat egységet tett a közösbe.

Magyarország–Kína 0–3 (22, 20, 17)

Magyarország: Nagy 6, Erőss 12, Radnai Lili. 2, Radnai Luca 7, Tóth 1, Jámbor 9. Csere: Baksa P. (liberó), Fekete, Vértes 1, Tarr 2, Botyánszki 2. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Ígértem, hogy nem feltartott kézzel megyünk a pályára. Amíg ezt bírtuk lendülettel, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Próbáltuk minimalizálni a különbséget, jobb csapat a kínai, de minden elismerésem a lányoknak. Nincs ok az elkeseredettségre. Mostantól már a következő meccsre koncentrálunk.