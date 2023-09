Ebben a korosztályban már világelsők vagyunk. Eddig holtversenyeben voltunk Szlovákiával, de rajtuk kívül is sok kihívónk akad, ugyanis az ukránok, az oroszok és a mexikóiak is jók, de egyelőre visszük a pálmát. Annak a felmérését, hogy ki lesz az a húsz sportoló, aki képviselni fog minket a jövő évi világbajnokságon, már most elkezdtük. Ezért is rendkívül fontos, hogy ilyen vidéki fellegváraink legyenek, mint Kaposvár, ahol Prukner-Sas Médea irányításával remek munka folyik. Szeretnénk a jövőben is ehhez hasonló, nemzetközi versenyeket hozni a városba.

Örülök annak, hogy sikerült nemzetközivé tenni a versenyünket, amelynek repertoárja a challenge kategóriával bővült, mely során egy perc alatt kell több állóképességet fejlesztő gyakorlatot bemutatni

– fogalmazott Prukner-Sas Médea, a versenyt rendező Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – A fitneszben bemutatott produkciók látványosak, a challenge pedig csak egy kis része annak az erősítésnek, amit végzünk a hétköznapokban, azonban így a nézők is bepillantást nyerhetnek abba, hogy ez a sport nemcsak a szép ruhákból áll, hanem kőkemény munka van mögötte. Ráadásul a gyerekek szívesebben is végzik az edzéseken az erősítéseket, mióta kiderült, hogy versenykörülmények között is bemutathatják.

A Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője hozzátette, azzal a céllal vágtak neki az IFBB pontszerző Kaposvár Kupának, hogy Sovák Réka és Tóth Anilla Netti mellett Bali Luca és Szijártó Míra

is felhívja magára a figyelmet és négy versenyzőt kvalifikáljanak majd az Európa-bajnokságra.