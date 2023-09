Eredetileg Lengyelországban rendezték volna a korosztályos vb-t, de a házigazdák az orosz és belorusz sportolók nélkül akarták lebonyolítani. Így a Nemzetközi Birkózó Szövetség, az UWW a verseny előtt két héttel elvette tőlük a rendezés jogát és megkapta Jordánia. A kiutazás sem volt egyszerű, hiszen a magyar szövetség a megnövekedett költségek miatt nem finanszírozta, a szigetvári egyesülete tette lehetővé, hogy Domokos Edmond részt vegyen Ammánban.

Fűtötte a bizonyítási vágy a darányi fiút, aki mentálisan is jó állapotban volt és gond nélkül hozta 55 kilós súlyát a kötöttfogásúak mezőnyében. Huszonnégy ország birkózói mérlegeltek súlycsoportjában. Erős selejtezőágra került, a későbbi ezüstérmes azerivel kezdett, aki ellen igen jó mérkőzésen maradt alul. A vigaszágon a hazai pályán versenyző jordán riválisát szép technikai akciókkal, illetve taktikus birkózással 10–3-ra verte. A bronzmeccsen üzbég vetélytársától kapott ki, így a pontszerző kilencedik helyen fejezte be a vb-t. Egyedi pólókat is gyártatott a nemzetközi szövetség, többek között Edmond fényképével is. A teljesítményével edzői elégedettek voltak, hiszen rengeteget fejlődött és két évig még a juniorok között versenyezhet. A szakemberek megállapították azt is, hogy a nemzetközi mezőny roppant erős és népes.

A magyar viszont meglehetősen harmatos, kiemelkedik a mezőnyből súlycsoportjában. Orosházán az U23-as korosztály országos bajnokságán kevesen léptek szőnyegre, három fogásnemben mindössze kilencvenen indultak. Többen sérülésre, mások anyagi gondokra hivatkozva nem jöttek el. A Szigetvári Birkózó Sport Egyesület és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportolója ezúttal 60 kg-ban szerepelt, többet nem fogyaszt már.

– Ez a korosztály 17-től a 23 évesekig három korcsoportot ölel fel, és ezért is elszomorító a kis létszám – mondta Módos Csaba, szakmai irányító-edző. – Edmondnak egyetlen mérkőzés elég volt az első helyhez, ellenfelét technikai tussal győzte le.

A szigetvári Módos János Birkózó Csarnok avatóján októberben is bemutatót tarthat a KIMBA növendéke. A centrum elkészültével új korszak kezdődik, országosan még kiemelkedőbb klubélet alakulhat ki. Megtudtuk, nemcsak a kisvárosban, hanem hét településen is működtetik a kihelyezett birkózó szakosztályukat. A nyári szünet előtt több mint 200 diák részvételével rendeztek házi bajnokságot. Gamos Adrienn