Nem csak a KNRC kerete alakult át az előző idényhez képest, hanem a Fehérváré is. Kovács Evelin Dafné, Maia Dvoracek, Szabó Lilianna és Tóth Jázmin mellett Király-Tálas Zsuzsanna is hosszabbított, ezúttal játékosként. Melléjük érkezett a 88-szoros magyar válogatott szélső ütő Pallag Ágnes, az MTK Budapesttől igazolt át Tarr Hajnalka, a Szent Benedektől a 42-szeres válogatott Vacsi Evelin, valamint a címvédő Vasas Óbudától az átló Vezsenyi Adrienn. Négy új légióst is igazolt a Székesfehérvár, Balatonfüredről érkezett Agata Michalewicz – aki Vacsi Evelin csapattársa volt –, a 37-szeres horvát válogatott Josipa Markovic is Székesfehérváron folytatja, ahogy a svéd Linda Andersson és a dominikai Massiel Matos is.

A mérkőzésen mindegyik etap igazán szoros volt, sőt, a nyitójátszma elhúzódott huszonhat pontig is, végül a hazai gárda bizonyult jobbnak.

MÁV Előre SC–KNRC 3–1 (24, 17, 23, –19)

– Nem könnyű sosem az első mérkőzés, hiszen a lányok régóta nem érintették már a pályát, van, aki májusban játszotta az utolsó meccsét, így sosem könnyű visszatérni és egy erős csapat ellen játszani – kezdte az értékelést a vezetőedző, Vincent Lacombe a KNRC honlapján. – Összességében jó szetteket játszottunk egy olyan csapat ellen, akik láthatóan előttünk járnak, és kijött az is, hogy miben kell még javulnunk az előszezon során. Sok dolgunk van még, főleg labda nélkül, hiszen különösen a kondícióval kapcsolatban kell még előrelépnünk. Nagyon fontos volt számomra, hogy végre lássam a lányokat játékhelyzetben, hogy miként tudnak reagálni és milyen pozitív megmozdulásaik vannak. Jó volt, hogy nem éreztem senkin stresszt, sőt, pozitív energiát éreztem a pályán és a kommunikációban is a lányok között. Tetszett a labda nélküli munkájuk, jó volt az együttműködés a pályán lévők, a kispad és a stáb között.

– Elnézve az ellenfelünket úgy érzem elkéstünk, hiszen az ellenfél lányai magasabbra ugrottak, ruganyosabbak voltak, erősebbet ütöttek és képesek voltak két órán át nagy intenzitással játszani – folytatta a vezetőedző. – Az egész szezonban fontos lesz a fizikai állapotunk, így az intenzitást kicsit magasabb szintre kell, hogy emeljük. Mivel még nem vagyunk azon a szinten, mint ellenfelünk, nehezünkre esett kontrollálni a játékot, így ezen sok pontot vesztettünk. A mérkőzés előtt nem adtam a lányoknak pontos, aprólékos taktikát, mint szoktam, azt akartam, hogy érezzék, miként kell vezetni a játékot, hogyan kell egyéni döntéseket hozni a győzelem érdekében. Ez fontos volt, hiszen sok új játékosunk van, ki kell alakulnia a kommunikációnak a pályán, labdával, labda nélkül, ki kell alakulnia a kapcsolatnak a beszálló játékosokkal, hogy érezzük a csapattársunkat, tudjuk, mikor van bajban, mikor kell segítenünk, mikor nem. Ha ezt a meccset tekintjük az első lépcsőfoknak, a 0. szintnek, és minden meccsen tudunk majd javulni, akkor nagyon érdekes lesz látni, hová juthatunk el 3-6 hónap múlva. Kértem a lányokat, hogy mutassák meg azt, mit csináltunk az elmúlt négy hétben, és ígéretes volt ezt viszontlátni a mérkőzés egyes pontjain, hiszen ezt szeretném elérni, hogy meccseken is olyan jól teljesítsünk mint edzéseken.

– Mondhatni, hogy 2-3 játékosom már most nagyon jó formában van és készen áll a szezonra, így nem kell a nulláról kezdeni – emelte ki Vincent Lacombe. – Jó volt látni, hogy lehet számítani azokra a lányokra is akik még nem állnak teljesen készen. Ők sincsenek olyan messze, nagyon hasonló szinten van már talán mindenki, így nagyon örülök, hogy van 1-2 pozíció ahol nyugodtan tudok cserélni, sőt, el kell gondolkodnom majd a meccsek előtt, hogy melyik játékosomnak kell kezdenie a következő meccsen. És ez az, amit minden mérkőzésen szeretnék, szeretném ha fájna a fejem és sok időm menne el arra, hogy kitaláljam a megoldást. Mert ez a legjobb módja, hogy a lányok versenyben legyenek egymással is, és minden nap még keményebben dolgozzanak. A tapasztalatlanabb fiatal játékosaim is tetszetős teljesítményt tettek le az asztalra, dolgozniuk kell még, de jó úton haladnak. Mindezek fényében talán képesek leszünk megnyerni olyan szoros mérkőzéseket is, melyekben fejben már elfáradnak ellenfeleink a hajrára. Mindezt úgy, hogy egy friss játékossal tudunk váratlant húzni, megváltoztatni a játékot és így megnyerhetjük a mindent eldöntő szetteket. Meg kell találnunk még az utat a fegyelem és a kreativitás között, kicsit néha fel kell adnunk a taktikát, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, ezáltal pedig hibára kényszerítsük az ellenfelet, extra pontokat szerezve így, amelyek elősegíthetik a szettek megnyerését.