Normál esetben október közepén ilyenről még szó sem eshetne, azonban a mindössze kilenc klubot felvonultató harmadosztályban – ebből csak hétnek van ifjúsági csapata – ez bizony előfordulhat. A legutóbbi két kiírás Megye IV-es bajnoka a Mike FC ugyanis mind a hét eddigi bajnokiját megnyerte és ezzel már biztosan a tabella élén telel. Persze mindez a listavezető érdeméből semmit sem von le, sokkal inkább rámutat a jelenlegi rendszer egyik nagy problémájára, mely remélhetőleg a közeljövőben változásokat von maga mögött. Ennyire azonban ne szaladjunk előre…

– Meglepett a jó szereplés, nem számítottam ilyen eredményes szezonkezdetre. Többekkel beszélgettem, akik állították, hogy szerintük a negyed- és a harmadosztály élmezőnye között nincsen különbség. Ezt nem akartam elhinni, de igazuk volt – fogalmazott Kozma István, a Mike FC elnöke és játékosedzője.

A listavezető hét mérkőzéséből hatot is egyetlen egy góllal nyert meg, ebből pedig hármat úgy, hogy 1–0-ás hátrányból fordított. Ritka az, hogy egy amatőr csapat ennyire stabil teljesítményre képes és még ritkább az, hogy a mérleg nyelve mindig az irányukba billen.

– Minden héten van edzésünk, amint 10-12 fő rendszeresen részt vesz. Úgy tudom sok helyen edzés sincsen, vagy ha van is, akkor nem ilyen létszámban. Ebből adódóan láthatóan jobban bírjuk a mérkőzések hajráját, de ennél is fontosabb az összeszokottság és a csapategység, az egymásban való hit. A csapat magja gyakorlatilag öt éve egyben van, együtt nyert meg két bajnokságot a negyedosztályban. – mondta a 46 esztendős sportember, aki még mindig a pályán segíti csapatát – Tény, hogy már igencsak kifelé megyek, de nagyon szeretek futballozni. Ha egyik napról a másikra abba kellene hagynom, abba szerintem bele is halnék. Fizikai munkát végzek, jó kondiban vagyok, így amíg az egészségem engedni, addig ha csak csereként is, de segítem a csapatom.

Noha a szezonból még „sok” van hátra, szóba kerültek a jövőbeli tervek is – Nincs realitása a Megye II-es szerepvállalásnak, egy újabb osztályváltás az felelőtlenség lenne a részünkről. Jelenleg a Kadarkúttal van egy együttműködési megállapodásunk, aminek a keretein belül az idei szezonban tíz tehetséget delegálunk a partnerklub egyes korosztályaiba. Önálló utánpótlást, így stabil és működőképes, minden mérkőzésre teljes létszámban kiálló ifjúsági csapatot nem tudnánk kiállítani. Ettől függetlenül céljaink és terveink is vannak, de azt tudni kell, hogy minket a futball iránti szeretet és a mérkőzések utáni pörkölt íze motivál.

