Három vereség után egy olyan együttes otthonába látogat a BFC Siófok, mely kevesebb gólt szerzet és többet kapott, ráadásul hazai pályán sem teljesít jól, hisz hat bajnokin – Szombathelyi Haladás, Soroksár SC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Pécsi MFC, Vasas FC, Gyirmót FC Győr – két gólt szerezve négy pontot gyűjtött. Egyetlen győzelmét saját közönsége előtt még az első fordulóban aratta a Haladással szemben (1–0), illetve egy iksz jött még össze nekik a Péccsel (0–0). Mindezek alapján nem tűnik megoldhatatlan feladatnak egy idegenbeli siker kivívása, még akkor is, ha Kitl Miklós eltiltás miatt kénytelen kihagyni ezt a kilencven percet. Dragan Vukmir játékoskerete finoman szólva nem bővelkedik minőségi labdarúgókban, amit a táblázaton elfoglalt helyezés is mutat, így ez okozhat némi problémát vendégoldalon.



A legfontosabb, hogy a balatoni labdarúgók átérezzék a klub helyzetét és ennek megfelelően tegyék a dolgukat. A legutóbbi, Soroksár SC elleni hazai vereséget követően Dragan Vukmir arról is beszélt, hogy a csapat nehezen tudta elviselni a rá nehezedő nyomást, ami ezért egy sportoló esetében furcsán hangzik. Remélhetőleg a kéthetes bajnoki szünetben ebben nagyot léptek előre. A "Sori" ellen több nagy ziccert is elrontottak, így immár 206 perce nem találtak be az ellenfeleknek, Dragan Vukmir szerint amíg ezeket a lehetőségeket nem rúgják be, nem lesz esélyük a pontszerzésre. Ebben azért nincs teljesen igaza, mert tizenegy forduló után öt rúgott gól nélküli bajnokinál járnak, vagyis haton lett volna esélyük begyűjteni a két pontot! Ráadásul vannak náluk rosszabb csapatok is támadásban, a BVSC–Zugló és a Credobus Mosonmagyaróvár hat, az FC Ajka hét, a Pécsi MFC nyolc rúgott gól nélküli kilencven percnél jár. A nagyobb baj, hogy tizenegy bajnokiból mindössze egyet tudtak nullára lehozni és azt sem tudták megnyerni, ennél rosszabb mutatóval csak a Mosonmagyaróvár bír, mely eddig minden mérkőzésén kapott gólt! Nagyon hiányzik a stabilitás Dragan Vukmir együtteséből...



Nem túl acélos Dragan Vukmir kerete, ráadásul nem csak a pályán, a kispadon is kell lenni olyan labdarúgónak, aki segíteni tud a csapaton, ám ebben még nem sikerült egyensúlyt teremteni, legalábbis erre utal, hogy az első félidők alapján mindössze öt pontja lenne a BFC Siófoknak. A tizenegy eddigi első félidőből egyet sem tudtak megnyerni, hétszer (!) mentek hátrányban szünetre és mindössze három gólra voltak képesek ebben a periódusban. Ezekkel a nyitó negyvenöt percekkel borzasztó nehéz helyzetbe hozzák magukat, jó lenne már eredményesen kezdeni egy–egy bajnokit.



Még nem találkoztak a másodosztályban

A statisztika a BFC Siófok mellett szól, tizenkét élvonalbeli összecsapásukból csak kettőt tudott megnyerni a BVSC. A két klub legutóbb huszonnégy éve találkozott egymással utoljára, akkor a Balaton partján a fővárosiak nyertek Daniel Usvat góljával, aki az előbbieknél is megfordult 2002–2004 között. Az utolsó, Szőnyi úti összecsapásukat 25 éve, 1998 novemberében rendezték, melyen a Nagy László által irányított Posza – Bimbó, Kovács B., Juhász T., Felföldi (Kasza G.) – Győri, Bozsér (Csák T.), Sallai, Perger – Márkus (Ördög), Szabó Z. összeállítású Siófok FC nyert Szabó Zoltán 90. percben esett találatával. Ezt az eredményt most is elfogadnák vendégoldalon.