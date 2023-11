A bajnokságban elszenvedett egymás utáni három vereséget – Moyra–Budaörs Handball (29–25), Tappe-Békéscsabai Előre NKSE (19–23), Győri Audi ETO KC (35–21) – követően Kozármislenyben léphetnek újra győztes útra, juthatnak újra sikerélményhez a boglári fiatalok egy Magyar Kupa legjobb tizenhat közé kerüléssel. Ehhez még nyerniük sem kell, hisz a szabályok értelmében azonos osztályú klubok esetében az idegenben pályára lépő csapatnak ehhez egy döntetlen is elég!



A balatoniak optimistán várják a párharcot, hisz szeptember elején, bajnokin, otthon legyőzték a baranyaiakat (30–26), köszönhetően annak, hogy támadásban több remek teljesítmény is akadt náluk, mint például Győri Viktóriáé, aki öt kísérletből öt gólt szerzett, de a mezőny legeredményesebb játékosa is tőlük került ki Molnár Dorottya személyében, aki hétig jutott kilenc próbálkozásból. Sajnos azóta hat meccsen csak kilenc találat jött össze az utóbbinak... A balatoniak ez alatt a hatvan perc alatt lőtték a legtöbb gólt a szezonban, szám szerint harmincat, ami magas szám, hisz a többin átlag 22,3 találatot jegyeztek, a legbosszantóbb a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE elleni hazai tizenkilenc volt. Nagyon fontos lesz a jó kezdés is, Balatonbogláron ugyanis hét perc után ötgólos előnyben voltak, amiből négy meg is maradt a végéig!



" – Nyerni szeretnénk – nyilatkozta Pálmai Liza, aki szerint meccsről meccsre jobb náluk a hangulat, egyre jobban játszanak és egyre magabiztosabbak, sokat fejlődtek már eddig is. A fiatal átlövő nem kezdte jól a szezont, ám az utóbbi három találkozón megszerezte első élvonalbeli góljait, szám szerint tizenhármat. – A kupában is szeretnénk minél tovább jutni."



Nem lesz könnyű dolguk, egyrészt rutinosabb játékosok alkotják Gyulay László együttesét, melyből a pályára lépők átlagéletkora 24,3 év volt, ráadásul – a lelkes közönségük segítségének köszönhetően – otthon veszélyesek ellenfelek, hisz legyőzték a Moyra–Budaörs Handball együttesét (30–27), a legutóbb pedig ikszeltek a Vasassal (21–21), miután Bánfai már időn túli hetesét megfogta Balogh, de megszenvedett náluk a Praktiker–Vác is (23–26). A boglári oldalon figyelni kell a mindössze húsz éves Bánfai Virágra, aki az együttes házi gólkirálynője Scheffer Zsanettet és Brettner Zsófiát megelőzve.