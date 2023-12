Jól kezdte a mérkőzést a KNRC, három ponttal is vezetett, mely különbséget tartani is tudta. Azonban Németh Szabolcs már 3–8-nál kénytelen volt kikérni első idejét, ám ez nem segített túl sokat a diósgyőrieken, tovább meneteltek a vendégek Sara Dias és Szedmák Réka vezérletével. Kiváló volt a kaposváriak blokkmunkája, ebben is ellenfelük fölé kerekedtek, akik szinte egy ütését sem tudták megfogni ellenfelüknek. Már nyolc is volt közte, amikor megkezdte a felzárkózást a Miskolc, így már csak három volt a különbség. 17–19-nél már Vincent Lacombe is kikérte idejét, amely ezúttal segített, sorozatban három egységet gyűjtöttek a tanítványai. A szettet végül egy ásszal Radnai Luca zárta le 25–19-re.

A szünet után villámrajtot vett a hazai gárda, 3–0-s sorozattal indított, ám hamar ledolgozták a hátrányt a somogyiak, 4–5-nél pedig át is vették a vezetést. Sokkal szorosabb volt ez az etap, mint az előző, 8–8 után fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ám ezúttal az újonc volt előnyben, sokáig tartani tudta a kialakult egy-két pontos előnyét. Azonban 14–14 után újra átvette a vezetést a Kaposvár, s ismét felváltva estek a pontok. Ez így ment egészen 20–20-ig, ami után már csak a KNRC szerzett pontot, Dias blokkja zárta végül a játszmát.

Kiélezetten indult a harmadik felvonás is, viszont sokkal határozottabbak és agresszívabbak voltak a vendégek támadásai. A 4–3-as állás után egy 5–0-s sorozatot vert ellenfelére a somogyi gárda, ebből négy sáncból született, kettőt Adriani Vilvert, kettőt pedig Szedmák szolgáltatott. Öttel is vezettek már, azonban a Diósgyőr felzárkózott két egységre, ám nem hagyták a kaposváriak tovább közeledni az újoncot. A hazaiak egyszerűen nem találtak ellenszert Vilvert agresszív támadásaira és remek blokkjaira, így a vendégek már nyolccal is elhúztak. Kilenc szettlabdája is volt a Kaposvárnak, ebből hármat még hárított a DVTK, de végül ismét Dias pontjával zárult a mérkőzés, így a KNRC zsinórban az ötödik győzelmével zárta az alapszakasz első körét.

DVTK ONGROPACK–Kaposvári NRC 0–3 (–19, –20, –18)

Miskolc, 150 néző. Vezette: Villás, Rácz.

DVTK: Kiss 8, Jovanovic 5, Egri K. 4, Prosvirina 5, Einarsdóttir 3, Skoric 18. Csere: Kundrák (liberó), Horváth, Kalmár, Hegyi, Egri B. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

KNRC: Szedmák 15, Tóth-Bodovics 2, Dias 15, Hurst 10, Vilvert 10, Martin 2. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Godó 2, Radnai 2. Vezetőedző: Vincent Lacombe.