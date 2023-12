Váradi Kornél együttese az öltözőben ragadt, és gyakorlatilag több mint egy negyeden át testközelből nézte az SZTE-Szedeák remeklését, ami végül döntő faktornak bizonyult. Noah Locke tündökölt, tíz perc alatt 21 pontig jutott, a vendégek pedig magabiztos előnnyel zárták az első játékrészt (14–28).

A második negyed elején előbb Ryan Woorlidge talált a gyűrűbe, majd Bognár Kristóf triplája is célba ért. Végül a totális szétesés közepette, 18–41-nél érkezett egy időkérés, ami némileg megtörte a vendégek lendületét, és ami után támadásban mutatott némi életjelet a Kometa Kaposvári KK. Nikola Lazic együttese végül 8/9-es triplamutatóval zárta az első félidőt, és magabiztos előnnyel vonulhatott a szünetbe (40–56).

A fordulás után aztán légiósai vezérletével zárkózott a Kaposvár. Tahj Eaddy triplája után Ronald Jackson és Remy Abell is betalált, majd egy újabb Eaddy hármassal tízen belülre zárkóztak a hazaiak. Ennél közelebb azonban nem tudott lépni a KKK, mely a játékrész végét elrontotta (65–79).

Az utolsó tíz percben az izgalmak elmaradtak, Nikola Lazic és az SZTE-Szedeák remekül tartotta kézben az eredmény alakulását. Noah Locke végül 38 ponttal zárt, de vendég oldalon ki kell emelni Ryan Woorlidge és Bognár Kristóf teljesítményét is. Utóbbi két játékos a szerzett pontok mellett remekül lepattanózott, ami szintén döntő faktornak bizonyult. A találkozó hajrájában a száz pontot is átlépte az SZTE-Szedeák, miközben a hazai szurkolók nyomdafestéket nem tűrő megnyilvánulások mellett többször elismételték a – Hol a csapatunk? – rigmust. Végül hátat fordítva a pályának nyilvánították ki nemtetszésüket a klubvezetés, a vezetőedző és a játékosok számára. A bajnok Szombathely ellen is nyerő SZTE-Szedeák zsinórban a harmadik idegenbeli győzelmét aratta, a Kometa Kaposvári KK pedig egyre inkább úgy fest, hogy alsóházi bérletet vált magának a pontvadászatban.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I./A - 10. forduló

Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 90–105 (14–28, 26–28, 25–23, 25–26)

Kaposvár Aréna: 1300 néző, V.: Praksch, Goda, Kovács.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (19/6), Paár (12), Abell (25/3), Eaddy (17/15), Koprivica (3). Csere: Halmai (2), Puska (2), Krnjajski (6), Bogdán B. (2), Fazekas M. (2). Vezetőedző: Váradi Kornél.

SZTE-Szedeák: Woolridge (21), Balogh S. (2), Locke (38/18), Bognár K. (11/3), Lake (13). Csere: Zsíros (11/9), Cohill (2), Mucza (7/3). Vezetőedző: Nikola Lazic.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–7. 7. p.: 10–17. 9. p.: 10–22. 10. p.: 14–28. 13. p.: 18–41. 15. p.: 26–43. 18. p.: 35–51. 20. p.: 40–56. 24. p.: 51–64. 27. p.: 61–70. 30. p.: 65–79. 32. p.: 65–83. 35. p.: 74–88. 38. p.: 81–97.

Mestermérleg

Váradi Kornél: – A találkozó elején roppant energiatakarékosan kosárlabdáztunk, és hiába készültünk egész héten a szegedi kulcsemberekből, végül nem tartottuk be azokat a dolgokat, melyeket megbeszéltünk. Több ízben is szerkezetet váltottunk, próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe, de tartósan nem tudtunk tíz ponton belülre visszajönni és tovább zárkózni. Ezt a mérkőzést ki kell elemeznünk. Gratulálok a Szegednek és elnézést kell kérjek a mutatott játékért.

Nikola Lazic: – A találkozó elején mi irányítottunk, de akkor sem estünk pánikba, amikor a különbség a két csapat között zsugorodott. A mérkőzés előtt arról beszélgettünk, hogy mi az amin javítanunk kell. Ezúttal a támadó- és a védőjátékba is sikerült azonos energiát belevinni. Locke ritmusa és támadásban nyújtott teljesítménye kiemelendő, de Bognár játékát is nyugodtan kiemelhetjük. Úgy gondolom, hogy jól kosárlabdáztunk, és megérdemelten nyertünk. Ez volt zsinórban a harmadik idegenbeli győzelmünk, ami egy jó irányt mutat. Megyünk tovább és készülünk a Paks ellen, a Kaposvár számára pedig további sok sikert kívánok.