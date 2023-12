Remy Abell és Ronald Jackson hiába tartozik több mutatóban is az élvonal legjobbjai közé, az egyéni extra önmagában nem ér bennmaradást. A Kometa Kaposvári KK négy győzelemmel és kilenc vereséggel fordul, és a kiesőzóna elől menekül, ami jelenleg nagyon közel van.

Játék a számokkal

Féltávnál a csapat legtöbb pontot átlagoló játékosa az a Remy Abell, aki jelenleg a pontszerzők ranglistáján az élvonal negyedik helyén áll 20,85 ponttal. Az amerikai légiós sokáig dobogós volt, a Soporon ellen például 32 pontot szerzett, ám az ex-kaposvári Isiah Brown egy 42 pontos teljesítménnyel előzni tudott. A korábban az Oroszlányt is megjáró kosaras egyébként átlagosan eddig 34 percet töltött a parketten, ami azt jelenti, hogy a mezőny egészét nézve csak négy játékos volt nála többet a pályán. Ebből adódóan kijelenthető, hogy a Kaposvári KK jelenleg Abell függő és ha neki nem megy a játék, akkor a csapatnak sincs sok esélye a pontszerzésre.

A sapkák tekintetében a szezon elején Kaposvárra érkező Ronald Jackson a bajnokság harmadik legjobb mutatóját produkálta eddig, meccsenként átlagosan 1,08 blokkot osztott ki. Az amerikai magasembet a Honvéd ellen például három látványos sapkát is kiosztott. Jackson ugyanakkor közel dupla-duplát átlagol, 13,2 pont mellett 8,6 lepattanót jegyez. A Sopron elleni hazai meccsen például 15 lepattanóval zárt, ami egy kimondottan erős mutató.

Az élvonalban az U23-as játékosok közül kiemelkedő teljesítmény nyújtott az alapszakasz elő felében Paár Márk. A tehetséges játékos többször bekerült az MKOSZ forduló magyar válogatottjába. A 2003-as születésű játékos több mérkőzésen tíz pont fölé jutott, az Atomerőmű SE otthonában pedig egy 17 pontos karriercsúcsot állított fel, amit az Alba Fehérvár otthonában sikerült újra beállítani.

Csapatszinten azonban közel sem áll jól ilyen jól a Kaposvári KK, mely szombaton, a 14. fordulóban az Egis Körmend együttesét fogadja. Ez lesz az új vezetőedző, Dalibor Damjanovic, valamint az új kanadai légiós, James Jean-Marie első hazai összecsapása a Kaposvár Arénában. A két csapat első mérkőzésén egyébként közel volt a bravúrhoz a somogyi együttes. Három negyed után 55–55-ös döntetlennel fordultak a felek, végül 80–71-es körmendi győzelem született.

NB I./A - 14. forduló

Kaposvár – Körmend

Szombat 18.00 óra

– Brutál nehéz meccs lesz, mert a Körmend fizikális csapat, gyorsan játszanak – árulta el a Kaposvár magyar magjának egyik meghatározó játékosa. – Nagyon rutinos kosarasuk is van Ferencz Csaba személyében és vannak fiatalabbak is, akik hozzá tudnak tenni a játékhoz. Jó légiósokat is igazoltak, tehát erős keretük van. Nekünk mindenképp fizikálisan kell velük felvennünk a versenyt, és fel is fogjuk. Én bízom benne, hogy meg tudjuk őket lepni és nyerni tudunk – vélekedett Bogdán Benedek.