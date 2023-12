A 13. forduló egyben azt is jelentette, hogy körbe ért a mezőny, így a következő játéknapon már az alapszakasz visszavágói kezdődnek majd meg. A Kaposvári KK 4 győzelemmel és 9 vereséggel, a kiesőzóna pereméről várhatja a folytatást, miután a Szolnok szerda este jobbnak bizonyult. Hiába a három szoros negyed, az első tíz percet tizenhárom ponttal elvesztette a Damjanovic vezette somogyi csapat, mely így végig futott az eredmény után, ám kétségtelenül nagyot küzdött és egy pillanatig sem adta fel a küzdelmet.

Tippmix férfikosárlabda NB I./A csoport, 13. forduló

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa Kaposvári KK 94–82 (26–13, 22–28, 24–20, 22–21)

Szolnok Városi Sportcsarnok, V.: Kapitány Gellért, Györfy Rúben, Pozsonyi László

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 5/3, Paár M. 10/6, Abell 20/6, Jackson, Jean-Marie 2. Csere: Koprivica 12, Eaddy 17/6, Bogdán D. 4, Fazekas M. 6, Puska B. 1, Halmai D. 5/3. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász: Pongó M. 10/6, Eads 14/6, Lukács N. 21/3, Thomas 21/9, Wiggins 20. Csere: Sebők A., Révész. Á., Little 2, Rudner G. 6, Horváth Á. Vezetőedző: Szarvas Gábor Edző: Mándoki Tamás.

Sajtótájékoztató

Szarvas Gábor (Szolnok - vezetőedző): – Azt gondolom, hogy egy hajtós, drusztos mérkőzés volt. Neves szakember ült a Kaposvár kispadján, hiszen, Damjanovic a szlovén válogatott szakmai stábjában is dolgozik. Nyilván a rendelkezésére álló egy-két napban nehéz érdemi munkát végezni, de az biztos, hogy ez egy nagyon jó kaposvári csapat lesz az ő vezetésével. Bár ellenfelünknél a napokban igazolt egy magasembert, amivel sokkal nőtt a rotációs lehetőség, de az a munka, amit abba fektettünk, hogy a CSAPAT önbizalmát fejlesszük – s, ebben nagyon sokat segít nekem Mándoki Tamás, a menedzsment és a szakmai stáb – ma megtérült. Már Pécsen is voltak erre utaló jelek, hogy egy nagybetűs csapatként működjünk, akkor sajnos apró hibák miatt elúszott a mérkőzés. Ma viszont egy látványos és végig kontrollált találkozón, taktikus kosárlabdával rukkoltunk elő. Itt volt velünk Junior Clay is, akinek jól sikerült a műtétje a Hetényi Géza Kórházban. Azt mondtam a fiúknak, ha másért nem is, de ő érte nyernünk kell, hiszen vélhetően neki ez volt az utolsó meccse a szezonban itt Szolnokon. Érte is hajtottunk. Nagybetűs csapat volt a parketten, s remélem, szépen lassan vissza tudjuk nyerni a közönség szeretetét és bizalmát. Újra egy húron pendülhet a közönség és a csapat, hiszen ez talán az egyik legfontosabb dolog. Köszönjük a Pécsre ellátogató szurkolóinknak és a ma esti közönségünknek is, hogy mellettünk állnak, hogy buzdítottak minket. Ezzel a győzelemmel szeretnénk nekik boldog karácsonyt kívánni.

Dalibor Damjanovic (Kaposvár - vezetőedző): – Mindenekelőtt gratulálunk a Szolnoknak a ma esti győzelemhez. Sajnos a két nap – mióta megkezdtük a közös munkát, s mióta elkezdtük megismerni egymást – kevés arra, hogy érdemben felkészüljünk taktikailag, vagy, hogy az általam képviselt, kosárlabdáról alkotott filozófiát megmutassam. Ezzel együtt is büszke vagyok, hogy nem adtuk fel. A hullámvölgyekből újra és újra kijöttünk, az első negyedben és a harmadikban is. Harcoltunk az utolsó pillanatig, ez az, amit elvárok a játékosaimtól. Meggyűlt a bajunk a magasemberekkel, Wiggins és Thomas egyénileg is képesek voltak villanni, Eads pedig nehéz távoli dobásokat értékesített fontos pillanatokban. Gondjaink voltak a személyi hibákkal is. Nem tudtunk minden helyzetben jól reagálni és sajnos buta hibákat is beütöttünk. Ez főként akkor történt, amikor elvesztettük a figyelmünket a védekezés során.

Dustin Thomas (Szolnok - játékos): – Remek csapatunk van sokféle lehetőséggel, hogy jó dolgokat mutassunk a pályán. Mindenki kellő tisztelettel van „Szasza” felé. Ahogy bízik bennünk, magabiztossággal tölt fel minket a pályán. Az utolsó idegenbeli mérkőzésünk nem épp úgy zárult, ahogy vártuk, rosszul is éreztük ezért magunkat. Ma biztosra akartuk menni, így mind a négy negyedben padlógázzal mentünk.

Tahj Eaddy (Kaposvár - játékos): – Kemény ellenféllel szemben kellett ma pályára lépnünk. Bár hátránnyal mentünk a szünetre, és sajnos azt nem tudtuk ledolgozni a végére, mégis büszkék lehetünk arra a munkára, amit elvégeztünk, illetve arra az erőfeszítésre, amit tettünk. Ki kell csiszolni dolgokat, bizonyos részleteket a védekezésünkben, de ezzel együtt is azt gondolom, jó irányba haladunk.