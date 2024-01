Szlovákiával éppen februárban a Tüskecsarnokban találkoztak a magyarok, és fordulatos meccsen 7–6-ra nyertek, előtte pedig tavaly előtt novemberben 3–1-es magyar siker született.

Végig lendületesen játszott a magyar együttes Szlovákia ellen, és 4–0-ra nyerte meg első meccsét a budapesti Négy Nemzet Tornán.

Jól kezdték a mérkőzést a magyarok, másfél perc után emberelőnybe is kerültek, amit sikerült kihasználni, a hátratett korongot Ondoga Lotti bombázta be. Alig pár másodperc után újabb szlovák játékost állítottak ki, s ezt a fórt még gyorsabban tudták gólra váltani a hazaiak, Garát-Gasparics Fanni vette be a kaput. Nagyjából tíz perc után éledezett csak az ellenfél. A második harmadot is lendületesen kezdte a magyar csapat. Oda-vissza játék zajlott a jégen, amiben változást egy újabb szlovák kiállítás hozott. A vendégek kapusa leért Horváth Imola próbálkozására is, aztán Németh Bernadett és Pázmándi Zsófia távoli lövését is hárította. A harmad további része magyar fölénnyel telt, és sikerült növelni az előnyt: Horváth Imola lövése ért célba. A harmadik harmadban Seregély Míra lőtte be a negyediket egy kipattanó után. A magyarok az utolsó perceket is megnyomták, de az állás már nem változott.

Magyarország–Szlovákia 4–0

A magyar együttes a Négy Nemzet Torna második napján is biztató játékot nyújtott, viszont 2–1-re maradt alul az A csoportos ázsiai együttessel szemben.

Jó iramban indult a mérkőzés, a japánok az első komolyabb helyzetüket már gólra váltották. A magyarok többször eljutottak az ellenfél kapujához, de nem sikerült betalálni. A második játékrészben igyekezett magasabb fokozatban kapcsolni a hazai együttes. Az igazán nagy lehetőségeket emberelőnyben dolgozták ki a magyarok, de egyikből sem lett gól. Ahogy kiegészültek a japánok, növelték is az előnyüket. Aztán Huszák Alexandrának sikerült szépíteni az álláson: védőjét befűzte, majd a kapus lába között talált be. Áthúzódó magyar emberelőnnyel indult az utolsó harmad. Pázmándi Zsófia cselezte be magát a kapu elé, de nem tudta becsapni Kavagucsit. Többször is sikerült beszorítani a riválist egyenlő létszám mellett is, ám az egyenlítés nem jött össze. A hajrában több kiállítást is kaptak a hazaiak, így egészen az utolsó másodpercekig nem tudták lehozni a kapust sem. A végén Japán már megtartotta a vezetést.

Magyarország–Japán 1–2

Érett játékkal győzött 2–0-ra a magyar csapat a Négy Nemzet Torna utolsó napján leendő divízó 1/A-s riválisa ellen, ezzel pedig megnyerte a viadalt.

A franciák erőszakosan kezdtek, mégis a magyarok kerültek először emberhátrányba. Fokozatosan lendült bele a játékba a magyar együttes, egyre többször megdolgoztatta Crousyt. Az első emberelőny alatt Huszák Alexandra lövése bizonyult a legveszélyesebbnek, aztán volt helyzete Metzler Reginának, Williamsnek és Pázmándi Zsófiának is. Végül a harmadik magyar emberelőnyt sikerült kihasználni, Odnoga Lotti bombázott a kapuba a 16. percben. A második harmad elején egymás után kétszer is emberelőnyben támadhattak a magyarok, de nem sikerült növelni az előnyt. Egy perccel a harmad vége előtt viszont növelte az előnyt a hazai együttes, Pázmándi visszatett korongját Metzler lőtte be. A harmadik harmad magyar lehetőségekkel kezdődött, aztán emberelőnyben támadhattak a franciák, így Németh Anikónak is akadt dolga a kapuban. Egyenlő létszámnál a hazaiak akarata érvényesült, majd újabb francia kiállítás következett, ezt sikerült megnyomni, de nem változott az állás. A hajrára fordulva igyekeztek felpörögni a franciák, ám a magyarok okosan tartották a vezetést. A hajrában még egy páros kiállítást ítéltek, az ellenfél időt kért, de a kapust nem tudta lehozni, a különbség így nem is változott.

A női válogatott augusztus után ismét legyőzte a franciákat, ezúttal 2–0-ra, így pedig jobb gólkülönbséggel megnyerte a budapesti tornát.

Magyarország–Franciaország 2–0