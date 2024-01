Jó ómen a téli törökországi edzőtábor, mely a legutóbbi szezon tavaszi időszakában tizennyolc meccsen harminchárom ponthoz segítette a BFC Siófokot, mely a tizennegyedikről a nyolcadik helyre jött fel a tabellán. Most hasonló, vagy nagyobb "csodára" lenne szükség, hisz ezúttal csak tizenhat meccs áll rendelkezésre, ráadásul kilencszer kell idegenben kell játszani. Ez pedig nem az erősségük, az eddigi nyolc meccsen, 720 perc alatt három találatra voltak képesek, abból is egy öngól volt!

A törökországi utazás előtt Pakson játszottak egy felkészülési találkozót a balatoniak (3–0), az akkor pályára lépők közül a 21 éves, az ősszel a Paks kölcsönjátékosaként Pécsen 18 bajnokin egy gólt jegyző, élvonalban is megfordult Gyurkits Gergő leigazolását már be is jelentették, ahogy a szintén paksi, 27 éves Hegedűs Jánosét is. A rutinos, 85 NB I-es meccsen pályára lépő védő az elmúlt évben mindössze hat élvonalbeli és hét harmadosztályú találkozón lépett pályára. Egy biztos, a balatoniak védekezésén javítani kell, hisz az ősszel a tizennyolc bajnokiból kettőt tudtak lehozni nullára.

A tópartiakat erősíti még a 21 éves diósgyőri fiatal, Tóth Borisz is, aki ősszel a harmadosztályú Termálfürdő FC Tiszaújvárosban tizenhét meccsen ötször volt eredményes, a 2020/2021-es szezonban Kazincbarcikán már belekóstolt a másodosztályba, tizenkilencszer kapott lehetőséget. Az érkezők táborát gyarapít(hat)ja a 27 esztendős Svedyuk Alex Pál is Pécsről, aki ősszel tizenhárom találkozón egy gólt szerzett. Nem kérdés, nagy szükség lenne rutinos labdarúgókra, hisz 22,5 év volt a pályára lépők átlagéletkora. Különösen azok után, hogy a kapitány Polényi Gábor – közös megegyezéssel történő – távozását hivatalosan is bejelentette a siófoki klub, melynek színeiben 122 bajnokin lépett pályára. A csapat alapemberét veszítette el a személyében, az ősszel úgyis övé volt a harmadik legtöbb játékperc, úgy, hogy az utolsó fordulóban pályára sem lépett!

Dragan Vukmir irányítása mellett három edzőmeccs szerepel a programban: Varjas Zoltánék első ellenfele az azeri Turan Tovuz PFK, majd a tervek szerint a német FSV 63 Luckenwaldével és a koszovói FC Suharekával is megmérkőznek.