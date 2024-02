Egerben tartották az idei szezon második ugrókötél versenyét – amely egyben mestertorna is volt – a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, melyre a Nagyatádi Kötélugró Klub kilenc versenyzője is elutazott. A tornán két korosztályban, kismesteri (12-15 év) és nagymesteri (16 év és afölött) kategóriákban indulhattak az egyéni versenyzők. A magyar kötélugró sportban éles a versengés, csaknem tizenöt egyesület működik Magyarországon, így a megmérettetésen is csaknem száz versenyző vett részt az ország minden szegletéből – tudtuk meg az AtádHírtől.

Az egri mestertorna azért is volt különleges esemény, mivel itt kvalifikálhatják magukat a versenyzők az Európa-bajnokságra való továbbjutásra. Ilyen versenyt a szezonban kétszer szerveznek, korábban novemberben volt hasonló viadal. A résztvevőknek a két tornán van lehetőségük minél magasabb pontszámot elérni, s a dobogós ugrókötelesek versenyezhetnek az Európa-bajnoki címért.

A résztvevők három egyéni versenyszámban indulhattak: két gyorsasági számban, valamint bemutathattak egy 75 másodperces gyakorlatot, mely során a bírák a bemutatott elemek nehézségét, azok helyes végrehajtását, a kötelező elemek felhasználását és nem utolsó sorban a gyakorlat szórakoztató látványelemeit pontozták. Aki mind a három versenyszámban indult, összetett versenyben is érhetett el helyezést. Így például a nagyatádi klub egyik fiatalabb versenyzője, Kuminecz Maja az ötödik helyen végzett a kismesteri kategóriában összetett versenyben.

A nagymesteri korcsoportban az egyéni versenyszámokban gyakorlatokat mutattak be az atádiak, Nagy Melissza a 25. helyet érte el a lányok versenyében, Bartha Boglárka a 12. helyre küzdötte fel magát, míg Ágoston Barbara a dobogó tetejére álhatott fel. A fiúk versenyében is sikerült aranyérmet szerezni, Novográdecz Bence gyakorlatával első helyen végzett.

Ki kell emelni Ágoston Barbara triplázó gyakorlatát is: ebben a versenyszámban a résztvevők egy ugrással háromszor átpörgetik a kötelet maguk körül, ezt addig kell ismételniük, amíg el nem vétik a mozdulatot. Barbara összesen 122-szer tudott elakadás nélkül triplázni, amivel az ötödik helyen végzett.

A torna második felében következtek a Double Dutch versenyszámok: ketten két ugrókötelet forgatnak, míg egy vagy több versenyző a kötelek között ugrik. Aszerint, hogy hányan vesznek részt a formációban, megkülönböztetünk Double Dutch 3-mat (DD3), illetve Double Dutch 4-et (DD4). Itt már korcsoportok alapján értékelték a versenyszámokat.

DD3 serdülő gyorsasági kategóriában az atádi csapat, – Kiss Dorottya, Nagy Melissza és Kuminecz Maja – ötödik helyen végzett.

Felnőtt női kategóriában, ugyancsak gyorsasági számban, Ágoston Barbara, Bartha Boglárka és Jüngling-Czotter Éva hármasa az ötödik helyen zárt, ugyanakkor gyakorlatukkal a dobogó tetejére állhattak.

DD3 felnőtt vegyes gyorsasági számban második helyen végzett Máder Hédi, Varga Janka és Novográdecz Bence.

DD4 kategóriában is összeállított egy csapatot az atádi klub: felnőtt kategóriában ezüstérmes gyakorlatot mutatott be Bartha Boglárka, Máder Hèdi, Jüngling-Czotter Éva és Novográdecz Bence.

Az egyéni mestergyakorlatok elbírálása még folyamatban van, azt azonban ki lehet jelenteni, hogy a nagyatádi DD3-mas és DD4-es dobogós helyezéssel már biztos a továbbjutás az Európa-bajnokságra.