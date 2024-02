A találkozó arról hivatott dönteni, hogy melyik csapat zárja az élen a bajnoki alapszakaszt. Más csapat már aligha tud beleszólni, lévén annyi ponttal vezetnek a többiek előtt. A 2023/2024-es szezonban eddig háromszor találkozott egymással a két együttes – eddig nagyon úgy tűnik, hogy a döntőt is ők vívják majd –, s eddig a Fino Kaposvár mérlege a jobb. Januárban még a Magyar Kupa negyeddöntőjében játszottak, s az első fehérvári találkozót 3–1-re nyerte a Fino. Egy héttel később volt a visszavágó, amelyet ugyan elveszített 3–2 arányban a kaposvári együttes, ám a lényegi kérdés már az első három játszma után eldőlt: innentől kezdve a cserejátékosok kaptak lehetőségét. A bajnokságban is előbb Székesfehérváron találkozott a két csapat, s itt is az ötödik szett döntött, de most a somogyiak javára.

Válogatottak sora a parketten

Mindenesetre a nésvor(ok)ra nem lehet panasz: a két csapat összesen 12 magyar válogatott játékost vonultat fel, akikhez további korosztályos válogatottak csatlakoznak. A magyarok mellett öt ország játékosait láthatjuk: kaposvári oldalon kubai és orosz, míg a vendég fehérváriaknál amerikai, argentín és albán röplabdázót.

Jelenleg a Fino az éllovas – két ponttal előzi meg a MÁV Előre SC-Foxconnt, – ám a nagy rivális egy bajnokival kevesebbet játszott.

– A legutóbbi meccseinken már jól és összeszedetten játszottunk – mondta Bozóki Bence, a Fino Kaposvár 44-szeres válogatott liberója. – A feladat adott: a saját játékunkat kell játszani, s nem szabad foglalkozni a fehérváriakkal. Ha azt csináljuk a pályán, amit kell, és betartjuk az előre megbeszélt és kidolgozott taktikát, akkor szerintem nem lehet gond. Ettől függetlenül nagy csatát és éles küzdelmet várok. Nagyon bízom abban, hogy sok szurkoló kilátogat majd a Kaposvár Arénába, hogy segítsenek nekünk.



Egyszóval érdemes lesz kimenni az Arénába!