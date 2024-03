A MATE CrossRun Terepakadályfutó Verseny és Egyetemi Bajnokság népszerűsége töretlen. Az idei megmérettetésre már lehet jelentkezni – hangzott el csütörtökön a MATE Kaposvári Campuson tartott sajtótájékoztatón.

– Elkötelezettek vagyunk az élsport és a szabadidősport támogatása mellett egyaránt, ezért is szervezzük meg évről évre a CrossRunt – hangsúlyozta Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója. – Az esemény nemcsak a sportról, hanem a közösségépítéséről is szól, hiszen rengeteg kaposvári család is ellátogat a rendezvényre. A MATE Kaposvári Campus ilyen módon is szeretne csatlakozni az Egészséges Kaposvár 2030 programhoz.

Vörös Péter és Kovács Zoltán a csütörtöki CrossRun sajtótájékoztatón Fotó: MATE

A MATE immár hatodik alkalommal rendezi meg Kaposváron a CrossRunt, amely nem csupán egy terepakadályfutó verseny, hanem a Magyar Egyetem és Főiskolai Sportszövetség egyetemi bajnoksága is.

– Bízunk benne, hogy idén még több egyetemi hallgató vesz majd részt a megmérettetésen – emelte ki Kovács Zoltán, a MATE Testnevelési és Sport Intézet igazgatója. – Reményeink szerint pedig több magyar olimpikon is érkezik majd Kaposvárra április 20-án, ami jól mutatja, hogy a CrossRun felkerült az ország akadályfutó és minőségi sportverseny térképére.

Az eseményen ezúttal is mindenki megtalálja a számára megfelelő távot. A gyermekek 1 kilométeres, a 12-18 évesek 4 kilométeres ifjúsági távon, míg a felnőttek 8 kilométeren mérettethetik meg magukat. A helyszín ezúttal is a Pannon Lovasakadémia, amelynek domborzati adottsága tökéletes terepet biztosít a verseny számára, s kellő kihívást jelent a versenyzőknek is.

Az eseményt változatos kísérőprogramok színesítik, lesz honvédségi és tűzoltó-bemutató, valamint arcfestés gyerekeknek. A versenyre itt lehet nevezni.