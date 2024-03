Az Extraliga elődöntőjének második mérkőzése 3–1-es kaposvári sikerrel zárult Békéscsabán. Ezt követően a csapatkapitány, Marta Hurst nyilatkozott a KNRC közösségi oldalán.

– Egy hatalmas csatán vagyunk túl, nagyot harcoltunk és folyamatosan tartottuk egymásban a lelket, ami idegenben a legfontosabb volt egy ilyen jó csapat ellen – emelte ki Marta Hurst. – Jó munkát végzett a Békéscsaba a védelemben ami megnehezítette a dolgunkat, így más megoldást kellett találnunk a támadásaink során, de nem adtuk fel, egyetlen pontot követően sem. Ez az, amit szeretnénk folytatni a következő összecsapás során, hogy így lehetőségünk nyíljon akár a hazai közönség előtt is ünnepelni egy döntőbejutást, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy rajtunk lenne a nyomás, hiszen 2–0-ra vezetünk. Pontosan tudjuk, hogy a következő mérkőzésen is ezzel a tűzzel és elszántsággal kell belevetni magunkat a mérkőzésbe. Tudjuk, hogy sokat kell még dolgoznunk, pontról pontra kell küzdenünk Kaposváron is, hogy még egy mérkőzést nyerjünk.

– Büszke vagyok a lányokra, nagyon fegyelmezetten játszottak, tartották a taktikát és tisztelték az ellenfelet – mondta Vincent Lacombe vezetőedző. – Nagy volt a nyomás a Békéscsaba részéről, nem mutattuk a legjobb arcunkat, nem volt a legjobb napunk, de megmutatta a csapat az erejét, hogy egy ekkora klub ellen is tudta magát fegyelmezni. Külön öröm számunkra, hogy ezzel a győzelemmel akár otthon is tudunk majd ünnepelni a szurkolóinkkal, de ezért mindent meg kell majd tennünk a pályán vasárnap.

A kaposváriaknak minden tudásukra és erejükre szükség lesz, hogy történelmi tettet hajtsanak végre, hiszen az ellenfelük még mindig a Magyar Kupa és a tavalyi bajnokság ezüstérmese, a Swietelsky-Békéscsaba. A mérkőzés fontosságát pontosan jelzi, hogy az M4 Sport is élőben fogja közvetíteni az Extraliga elődöntőjének harmadik összecsapását a Kaposvár Arénából 16 órai kezdettel.