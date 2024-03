Győri Viktória a jelenleg is zajló szezon előtt igazolt a NEKA NB I-es női csapatához. A játékos hamar az együttes egyik húzóembere lett, ezt bizonyítja az is, hogy rendre meghívót kapott a szlovák nemzeti együttesbe. A sportoló tizenhat bajnoki mérkőzésen negyvennyolc gól lőtt, valamint két Magyar Kupa-találkozón is pályára lépett, s hétszer talált az ellenfelek kapujába. A lövésstatisztikája is egészen kiváló, hiszen nyolcvan százalékos pontossággal céloz.

– A NEKA-t nagyon sokan ismerik, hiszen az ország legjobb utánpótlásnevelő-központja, sok olyan fiatal került ki innen, aki most már magasabb szinten mutathatja meg magát – fogalmazott Győri Viktória. – Nagyon utolsó pillanatos volt az ideigazolásom, csak napokkal alapozás előtt érkeztem. Nem is igazán tudtam azon gondolkodni, mit várjak. A legnagyobb újdonság az volt, hogy az NB I-ben szerepelhetek, bizonyíthatok, hiszen előtte nem sok élvonalbeli mérkőzésen játszhattam. Az elején nehéz volt belerázódni az új közegbe, ezért az edzőmeccseken sem teljesítettem úgy, mint ahogy szerettem volna. Idővel aztán egyre jobban megszoktam az új környezetet, ráadásul a pályán is megkaptam a bizalmat. Örömmel tölt el, hogy a csapat segítségére lehettem a szezon első felében. Az akadémián profi körülmények között tudnak dolgozni a játékosok, és az edzésmunkából sincs hiány, ezért fizikailag és mentálisan is sokat fejlődtem. Ahhoz, hogy teljes NB I-es kézilabdázóvá váljak, még időre van szükségem és nagyon sok munkára. Úgy érzem, a fejlődésem szempontjából itt van a legjobb helyem.

Győri Viktória beszélt a szezon hátralévő részéről is. – Fontos időszak vár ránk, kiélezett az alsóház, még bármi megtörténhet. Csapatként bármire képesek vagyunk, természetesen a bent maradás a cél, ezért dolgozunk minden nap.